Происшествия

В пригороде столицы раскрыли дерзкую кражу скота

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
Полицейские раскрыли тщательно продуманную кражу скота, совершенную в одном из дачных массивов недалеко от Астаны, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 8 октября 2025 года. Как рассказали в пресс-службе МВД РК, трое мужчин, уроженцы Акмолинской области, подошли к делу как к спецоперации: заранее составили маршрут, подготовили орудия для разделки и транспорт.

Ночью злоумышленники проникли на подворье, похитили двух кобыл и корову, вывели их в ближайшую лесопосадку и, чтобы не оставлять следов, сразу же забили животных на месте. Мясо погрузили в автомобиль и увезли, пытаясь скрыть преступление.

Однако полицейские быстро вышли на след, при обследовании местности были найдены шкуры животных и следы, ведущие к трассе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых и их транспорт, что позволило установить их личности. Всех троих задержали.

"Похищенное мясо злоумышленники успели сбыть перекупщикам. При обыске у подозреваемых изъяты аркан, уздечки и фонарики, использовавшиеся при совершении кражи. У покупателей обнаружены и изъяты разделанные туши животных".Пресс-служба МВД РК

Как выяснилось, задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщали, что срочник погиб в Мангистауской области.

Асель Аукешева
