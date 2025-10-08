В пригороде столицы раскрыли дерзкую кражу скота
Инцидент произошел 8 октября 2025 года. Как рассказали в пресс-службе МВД РК, трое мужчин, уроженцы Акмолинской области, подошли к делу как к спецоперации: заранее составили маршрут, подготовили орудия для разделки и транспорт.
Ночью злоумышленники проникли на подворье, похитили двух кобыл и корову, вывели их в ближайшую лесопосадку и, чтобы не оставлять следов, сразу же забили животных на месте. Мясо погрузили в автомобиль и увезли, пытаясь скрыть преступление.
Однако полицейские быстро вышли на след, при обследовании местности были найдены шкуры животных и следы, ведущие к трассе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемых и их транспорт, что позволило установить их личности. Всех троих задержали.
"Похищенное мясо злоумышленники успели сбыть перекупщикам. При обыске у подозреваемых изъяты аркан, уздечки и фонарики, использовавшиеся при совершении кражи. У покупателей обнаружены и изъяты разделанные туши животных".Пресс-служба МВД РК
Как выяснилось, задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
