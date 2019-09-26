Охрана окружающей среды при нефтедобыче - это реально

Международный консорциум, разрабатывающий уникальное газоконденсатное месторождение Карачаганак, из года в год демонстрирует впечатляющие показатели в области охраны окружающей среды.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) не только является одним из лидеров нефтедобычи Казахстана. Международный консорциум, разрабатывающий уникальное газоконденсатное месторождение Карачаганак, из года в год демонстрирует впечатляющие показатели в области охраны окружающей среды.

Добыча и переработка углеводородов возлагает на компанию КПО высокую ответственность в сфере защиты экологии. Осознавая эту ответственность, КПО одной из своих приоритетных целей обозначила достижение высоких производственных показателей при минимальном воздействии на окружающую среду.

С момента принятия на себя функции оператора Карачаганакского месторождения, в период с 1998 года по первое полугодие 2019 года КПО инвестировала 73 млрд тенге на выполнение природоохранных мероприятий. Особое внимание в экологической программе КПО уделяется мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, утилизацию отходов и внедрение "зеленых" технологий.

В 2018 году общие фактические затраты на выполнение мероприятий по охране окружающей среды для Карачаганакского месторождения составили около 7,57 млрд тенге. Одним из новых "зеленых" проектов, запущенных в этом году, является пилотный проект "Использование наземного насоса для перекачки продукции с высокой объемной долей газа при освоении скважин". При выполнении его не требуется отжиг газа, что позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при освоении скважин до нулевого уровня. Проект показал свою высокую эффективность и включен в план природоохранных мероприятий на 2020 год.

В 2019 году компания КПО продолжает выполнение мероприятий по применению насосов и сепараторов высокого давления, а также использованию жидкости на углеводородной основе, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при очистке (освоении) скважин. В результате использования данного оборудования и материалов объем сжигания жидких углеводородов (ЖУВ) в 2018 году снизился на 60 тысяч тонн, в 1 полугодии 2019 года – на 35 тысяч тонн. Объем сжигания газа при очистке скважин в 2018 году сократился на 40 млн кубометров, в 1 полугодии 2019 года – на 29 млн кубометров. Снижение объемов сжигания газа и ЖУВ на факелах скважин позволило сократить общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году на 55%, в 1 полугодии 2019 года – на 62%.

Таким образом, компания КПО интенсивно работает над совершенствованием технологий и последовательным наращиванием мощностей предприятия с одновременным снижением уровня воздействия на окружающую среду.

Снижение объемов факельного сжигания газа остается одним из ключевых обязательств КПО. За время успешного партнёрства компания добилась впечатляющих результатов в области утилизации газа и снижения объемов сжигаемого газа. Утилизация попутного газа на Карачаганаке реализуется путем обратной закачки газа в пласт для поддержания пластового давления, продажи неочищенного газа и выработки топливного газа в целях производства электроэнергии для нужд КПО и продажи местным энергораспределяющим компаниям.

На сегодняшний день, показатель утилизации газа на Карачаганаке составляет 99,94 процента. Такой уровень соответствует лучшим мировым достижениям в нефтегазовой отрасли. Сжигание газа на объектах происходит по соображениям техники безопасности, при планово-предупредительном ремонте оборудования, пуско-наладке нового оборудования, а также при сбоях, неисправности оборудования, для предотвращения аварий. Общий объем сжигания газа на факелах составляет всего 0,06% от общего объема добытого газа. Это подтверждает очень высокий уровень КПО по данному показателю среди мировых и европейских предприятий по добыче нефти и газа и делает Карачаганак ведущим нефтегазоконденсатным месторождением в Казахстане по показателю утилизации газа.

При разработке месторождения компания использует самые передовые, а в некоторых случаях, и новаторские технологии. Так, например, именно на Карачаганаке впервые была разработана и применена инновационная схема обратной закачки в пласт сырого газа под высоким давлением. Эта схема доказала свою высокую эффективность в плане увеличения объемов добычи жидких углеводородов и оказалась экономически выгодной для проекта.

При этом существенно снижается отрицательное влияние производства на окружающую среду, а также сохраняются ресурсы газа, который при необходимости может быть извлечен из пласта и использован в будущем.

Задача компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" – рационально использовать водные ресурсы с целью их сохранения. КПО регулирует потребление чистой воды на предприятии с помощью комплекса мер по сохранению водных ресурсов и, где возможно, вторично использует очищенные сточные воды. Так, ежегодно компания включает в План мероприятий по ООС и выполняет мероприятие "Вторичное использование очищенных сточных вод" с целью сокращения забора свежей воды на технические нужды из поверхностных источников, а также сокращения использования воды на производственные нужды на 10% от общего объема водопотребления.

Второй год компания КПО проводит научно-исследовательскую работу по разработке методологии вторичного использования глинистого бурового шлама бурового раствора на водной основе и глинистого бурового шлама бурового раствора на нефтяной основе после термомеханической обработки. Компания КПО включает в План мероприятий по ООС данную работу, экологическим эффектом от выполнения которой является совершенствование методов вторичного использования отходов с целью уменьшения объемов отходов, поступающих на захоронение.

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