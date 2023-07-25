Главу управления охраны окружающей среды Астаны судят по обвинению в коррупции
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Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции. Сейчас в ее отношении идет судебный процесс, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Антикоррупционной службе 25 июля, ведомство завершило расследование в отношении руководительницы ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны". Ее подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло ущерб предпринимателю в размере 4,7 млн тенге.
"В настоящее время обвиняемая предана суду. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – добавили в Антикоре.
Ранее Антикоррупционная служба сообщала, что руководителям местной полицейской службы ДП Шымкента дали длительные сроки за коррупцию.
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