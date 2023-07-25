Главу управления охраны окружающей среды Астаны судят по обвинению в коррупции

Фото: freepik

Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции. Сейчас в ее отношении идет судебный процесс, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: