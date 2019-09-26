Яблоневый сад вновь появится в Алматы

Сад будет расположен на горе Кок-Тобе 2, что находится рядом с Кок-Тобе и где недавно был пожар.

В Алматы планируют к 2022 году высадить большой яблоневый сад, передает Zakon.kz.

Об этом рассказал аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов во время брифинга в пресс-центре акимата Алматы.

Сад будет расположен на горе Кок-Тобе 2, что находится рядом с Кок-Тобе и где недавно был пожар.

- Мы планируем сейчас заняться озеленением горы Кок-Тобе 2. Это будут яблони. Кок-Тобе и Кок-Тобе 2 будут усажены яблонями, поливную систему планируем поставить. Это позволит снизить пожароопасность, - сказал аким района.

Кроме того, возможно там установят еще одно колесо обозрения, а две горы Кок-Тобе соединят гондольной дорогой.

Все это планируется сделать на частные средства.

Также зеленые насаждения появятся на кладбище Кенсай-3. Таким образом санитарную зону отделят от жилого массива.

Медеуский район - крупнейший в Алматы, здесь проживает более 210 тысяч человек. И по итогам работ, которые были поручены акимом Бактыжаном Сагинтаевым, был сделан краткий отчет.

Сейчас в микрорайоне Думан ведется прокладка инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, которые охватят 1650 домов и 30 тысяч человек.

Были обследованы 35 домов по улице Горная, где проживает 165 человек. 18 домов подвержены оползням и обвалам. Находятся в зоне риска шесть домов на восточном и четыре дома на западном склоне. По 10 домам будут проведены восстановительные работы а рамках объявленного ЧС. Остальные дома не потребуют ремонта.

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