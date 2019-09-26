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Названа причина крупного пожара на Кок-Тобе

Вывод был в том, что сухостой загорелся от выброшенного окурка.

Фото : АИФ26 сентября 2019, 16:12

Аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов рассказал, из-за чего возник крупный пожар на Кок-Тобе, передает Zakon.kz.

11 августа в Алматы на Кок-Тобе возник крупный пожар. Горел сухостой, позже близ этого места возникло еще одно возгорание. На месте пожара был обнаружен труп человека.

- Мы осматривали эту территорию. Вывод был в том, что сухостой загорелся от выброшенного окурка, - сказал Султанбек Макежанов.

Чтобы снизить уровень опасности пожара, на Кок-Тобе и Кок-Тобе 2 будут высаживать яблони. Проект должны завершить до 2022 года.


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