Названа причина крупного пожара на Кок-Тобе
Вывод был в том, что сухостой загорелся от выброшенного окурка.
Фото : АИФ26 сентября 2019, 16:12
Аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов рассказал, из-за чего возник крупный пожар на Кок-Тобе, передает Zakon.kz.
11 августа в Алматы на Кок-Тобе возник крупный пожар. Горел сухостой, позже близ этого места возникло еще одно возгорание. На месте пожара был обнаружен труп человека.
- Мы осматривали эту территорию. Вывод был в том, что сухостой загорелся от выброшенного окурка, - сказал Султанбек Макежанов.
Чтобы снизить уровень опасности пожара, на Кок-Тобе и Кок-Тобе 2 будут высаживать яблони. Проект должны завершить до 2022 года.
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