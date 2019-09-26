6 дней ада: супруга арестованного главврача рассказала о его освобождении

Следствие продолжается, никаких других комментариев родственники врачей давать не имеют права.

Супруга главврача 4-й горбольницы Дина Тезекбаева на специально созванном брифинге рассказала подробности случившегося, передает Zakon.kz.

В пятницу ее супруг - главврач ГКБ №4 Канат Тезекбаев был вызван на следственные мероприятия из дома и по прибытию был задержан на 72 часа. К тому моменту он уже был отстранен от исполнения обязанностей главврача. В воскресенье, 22 сентября, решением суда он был арестован на два месяца.

- Та статья, которая инкриминируется ему, не предусматривает ограничение свободы. Были предоставлены документы, ходатайства от медицинского сообщества, документы для того, чтобы его выпустили под залог. Но судья не удовлетворил ходатайства. После моего обращения к Президенту Токаеву ситуация в корне изменилась. Огромное спасибо медицинскому сообществу, всем врачам Казахстана, кто поддержал моего супруга и врача-анестезиолога, который был арестован раньше, чем мой муж. Ситуация с изменением меры пресечения показала, что у нас есть справедливость. Если вторая санкция отменила решение первой, то, наверное, первое решение было неправильным, - сказала Дина Тезекбаева.

Следствие продолжается, никаких других комментариев родственники врачей давать не имеют права. Но подчеркивают, что они не согласны с предъявляемыми обвинениями.

Тезекбаев находился в изоляторе № 18. До этого 2 дня он находился в Департаменте экономических расследований.

- Само нахождение в данных учреждениях является огромным моральным стрессом для 58-летнего человека, который вообще никогда не находился в таких условиях. Канат Тезекбаев - прекрасный доктор, чуткий, добрый человек. И когда его лишили свободы, врача, который работал более 20 лет в Казахстане, это, конечно, было шоком. Наше ожидание - это было длительно, долго, но к 20 часам он был дома. Когда он вышел оттуда, рассказал, что еще не было суда, вина его не доказана, но к нему уже было отношение, что он виноват. Он был морально подавлен, это были для него 6 дней ада. Мы не знали, что делать, ситуация прояснилась только после моего открытого письма на имя президента, - отметила она.

Сейчас делом Тезекбаева и Тунгушбаева занимается адвокат, в рамках закона они будут опротестовывать в правовом поле предъявленные обвинения.

- Почему я написала открытое письмо Токаеву? Я хотела, чтобы весь Казахстан участвовал в решении этой проблемы, все врачи, медработники знали, что справедливость у нас есть в Казахстане. Может быть, трудно, страшно, но я не одна. Огромное спасибо, - добавила Дина.



Напомним, в Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти сына Серика Кудебаева.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, который отреагировал на поступившие новости. Также министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации и в самом ведомстве прокомментировали смерть сына главы ДП Алматы.

25 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы анестезиологу 4 ГКБ Аскару Тунгушбаеву, проходящему подозреваемым после гибели сына Серика Кудебаева, изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. По данным суда, ходатайство подал следователь. Как стало известно, адвокат подозреваемого тоже ранее подавал аналогичное ходатайство.

Альберт Ахметов

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