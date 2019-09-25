Токаев отреагировал на арест врачей в Алматы

Он дал поручение разобраться согласно законодательству.

Президент Касым-Жомарт Токаев написал о ситуации с арестом медиков в своем Twitter, передает Zakon.kz.

- Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской четвертой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. Администрация Президента, Минздрав, аким Алматы держат на контроле, - написал глава государства.

Речь идет о главном враче 4 ГКБ Алматы Канате Тезекбаеве и анестезиологе той же больницы Аскаре Тунгушбаеве. Первого взяли под стражу на два месяца 22 сентября, второго - 2 сентября. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

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