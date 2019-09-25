В Минздраве прокомментировали смерть сына Серика Кудебаева

Обращение по данному случаю по пациенту не поступало, - говорит глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.

По факту смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева была организована независимая комиссия. Комиссия передала имеющиеся результаты в Службу экономических расследований. Об этом сообщила глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова, передает Zakon.kz.

- Обращение по данному случаю по пациенту не поступало, - говорит Людмила Бюрабекова.

- Было постановление следователя, на основании которого алматинский департамент привлекал независимых экспертов. Они проводили экспертизу медицинской документации и дали только предварительное заключение. Так как не было ни вскрытия, ни судебно-медицинской экспертизы. Только после того, как будут предоставлены все материалы, можно будет говорить о том, что будет какая-то заключительная экспертиза. Пока только предварительная экспертиза была передана в Службу экономических расследований Алматы. Наш департамент и комитет в саму проверку не привлекался.

Скорее всего родители сами принимали решение везти его в Германию, - считает Людмила Бюрабекова, - но это надо уже в истории болезни смотреть.

- Мы правовое государство, вину доказывает суд. Поэтому позиция такая: вину должен доказать уполномоченный орган. Врача лично не знаю, но, если он занимал должность главного врача, значит он соответствует всем требованиям, которые установлены для данной должности. Мо стороны Минздрава к нему нареканий не было.

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава обещает провести все необходимые мероприятия, в том числе и внесение изменений в законодательство о том, чтобы конкретизировать понятие, что такое – медицинская ошибка, и как в целом в дальнейшем мы будем смягчать уголовный кодекс.

Эта норма уже вошла в кодекс, сам кодекс, в ближайшее время, будет внесен в Парламент.

Контрольные функции закреплены за Комитетом, и создавать комиссию можно только в случае обращения родителей или доверенного лица уполномоченного, потому что каждая такая проверка регистрируется в органах прокуратуры. Самостоятельно зайти на объект представители Комитета не имеют права.

- Врач не один. Целое медицинское сообщество поднялось в его защиту. Поэтому, разумеется, мы будем все силы прилагать, чтобы данная ситуация разрешилась в правовом поле, - резюмирует Людмила Бюрабекова.

В Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Меру пресечения в виде задержания сроком на два месяца избрал специализированный межрайонный следственный суд № 2.

Позже еще один врач 4 ГКБ был арестован.

По информации пресс-службы Горсуда, 2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В обращении было указано, что следствие идет после смерти сына начальника ДП Алматы Серика Кудебаева.

Позже стало известно, что Кудабаева отпустили из-под стражи.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!