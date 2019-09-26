Всего с 2015 года в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы" открыто уже 36 кабинетов.

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек ознакомился с работой кабинета поддержки инклюзии в столичной школе №71. Благодаря инициативе корпоративного фонда "Болашак" здесь помогают детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями осваивать школьную программу и взаимодействовать с одноклассниками, сообщает Zakon.kz.

Всего с 2015 года в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы" открыто уже 36 кабинетов. В ближайшее время при поддержке партии "Nur Otan" фондом будут открыты еще 7 кабинетов инклюзии в различных городах Казахстана. Вместе с тем, не во всех регионах поддерживаются подобные инициативы.

Как сообщила председатель попечительского совета фонда "Болашак" Динара Чайжунусова, для открытия двух кабинетов инклюзии в Актобе фондом было закуплено оборудование и подобраны специалисты, однако до сих пор в школах не был произведен косметический ремонт и не выделены штатные единицы для социальных педагогов, психологов и дефектологов. В свою очередь Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" взял решение данного вопроса на свой личный контроль.

"Сегодня в Казахстане насчитывается более 150 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Преодолеть непонимание и равнодушие, вовлечь каждого особенного ребенка в социальную среду – это наша общая задача. В рамках инициированного по поручению Елбасы, Лидера партии Н.А. Назарбаева проекта "Кедергісіз келешек" рекомендовал обеспечить через региональные фракции «Nur Otan» в маслихатах выделение дополнительного финансирования воспитателям, работающим с детьми с особенными потребностями", - написал в своем Instagram Бауыржан Байбек.

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