Еще в четырех школах и трех мини-центрах откроют кабинеты поддержки инклюзии в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии новых кабинетов поддержки инклюзии при школах и мини-центрах, передает официальный сайт столичного акимата.

"Продолжаем увеличивать количество кабинетов поддержки инклюзии в детских садах и школах. Так, к примеру, совместно с фондом "Болашақ" открыли и оснастили кабинеты поддержки инклюзии в восьми детских садах. В скором времени откроем еще в трех мини-центрах.



Основное время дети проводят в обычных группах вместе со сверстниками, и несколько часов в день они занимаются в кабинете поддержки инклюзии вместе с педагогами-ассистентами. В кабинете осуществляется социализация детей с особыми образовательными потребностями, формирование речевых, коммуникативных и бытовых навыков.

Фото: акимат Астаны

Ознакомился с деятельностью кабинета поддержки инклюзии в детском саду №95 "Алматы". С родителями особенных детей, представителями НПО, которые занимаются вопросами инклюзии детей, обсудили вопросы доступности спорта, профориентационной подготовки, открытия дополнительных кабинетов поддержки инклюзии в образовательных учреждениях, наметили дальнейшие планы сотрудничества.

Фото: акимат Астаны

Как отмечают воспитатели и родители, за время посещения кабинетов поддержки инклюзии дети заметно улучшили свои навыки социализации и обучения.

В школах также увеличиваем количество кабинетов поддержки инклюзии. Сейчас они имеются в 29 школах. В этом году планируем открыть еще в 4 школах", – написал аким столицы.