В полиции Нур-Султана рассказали о деле с изнасилованным геем

21-летний Аян еле выжил после избиений, насилия и пыток двух мужчин в столице.

В Департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали дело с изнасилованным геем, о котором Zakon.kz писал ранее.

- По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК ("насильственные действия сексуального характера"), ст. 194 УК РК ("вымогательство"), ст. 126 УК РК ("незаконное лишение свободы"). Подозреваемые лица задержаны и водворены в Следственный изолятор. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование, - сказали в пресс-службе полиции.

21-летний Аян еле выжил после избиений, насилия и пыток двух мужчин в столице.

После всех избиений ему поставили диагноз: закрытый перелом медиальной, промежуточной клиновидной кости без смещения костных отломков. Ушиб левой кисти. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные раны головы, лица. Термические ожоги 1-2 степени (от прижигания утюгом). Ушибы мягких тканей.

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