Полиция Жамбылской области ответила на обвинения вдовы

Согласно официальному заявлению, сотрудники не причастны к суициду.

Департамент полиции Жамбылской области прокомментировал обвинения местной жительницы в доведении ее супруга до суицида, передает Zakon.kz.

Согласно заявлению ДП, информация о доведении сотрудниками полиции гражданина А. Мингалимова до самоубийства не соответствует действительности.

"Было проведено полное и объективное расследование, которое не выявило правонарушений со стороны полицейских", - подчеркивается в заявлении полиции.

31 марта текущего года за совершение насильственных действий сексуального характера был задержан подозреваемый житель Байзакского района. В ходе досудебного расследования его вина в совершении преступления подтверждена показаниями потерпевшей и четырех свидетелей, а также телесными повреждениями на теле потерпевшей. Кроме того, на месте преступления был обнаружен мобильный телефон, принадлежащий подозреваемому.

Все следственные действия с участием подозреваемого проводились в рамках закона в присутствии его защитника. С учетом наличия у мужчины постоянного места жительства, семьи и двух несовершеннолетних детей он был отпущен под обязательство о явке.

На следующий день, 1 апреля, труп подозреваемого, совершившего самоубийство, был обнаружен возле реки Талас, вблизи села Сарыкемер. При осмотре места происшествия обнаружена предсмертная записка, где покойный винит в своей смерти сотрудников полиции.

По факту доведения до самоубийства УСБ ДП Жамбылской области проведено досудебное расследование, проведен ряд судебных экспертиз, которыми установлено, что следов от электрошокеров, а также других телесных повреждений, характерных при применении недозволенных методов следствия, не обнаружено. Вместе с тем, в крови у покойного обнаружен алкоголь.

По итогам расследования 30 июня дело в отношении сотрудников полиции следователем УСБ ДП прекращено за отсутствием состава преступления.

Кроме того, постановлением специализированного следственного суда от 2 августа частная жалоба супруги покойного о необходимости производства эксгумации тела для дополнительного экспертного исследования, а также о признании прекращения уголовного дела незаконным, оставлена без удовлетворения.

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