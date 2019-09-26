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Землетрясение в Стамбуле: Эрдоган рассказал о пострадавших

По словам главы государства, после первого толчка последовали 28 афтершоков.

Фото : pixabay.com26 сентября 2019, 21:00

Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции,

Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (15.59 н-с). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

- Произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. Восемь наших граждан получили легкие ранения, некоторым зданием нанесен незначительный ущерб, который сейчас оценивается, - сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, после первого подземного толчка произошли 28 афтершоков меньшей силы.


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