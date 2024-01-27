Выпрыгнул из окна, выскочил прямиком из душа - алматинцы рассказали о пережитом ими землетрясении

Афтершоки, последовавшие за землетрясением, произошедшим в ночь с 22 на 23 января, все еще наблюдаются. Их длительность непредсказуема. И подземные колебания все еще беспокоят алматинцев. Zakon.kz, поинтересовался, что ощущали люди во время первых сильных толчков, и какова была их реакция.

В последнее время в социальных сетях появилось очень много видео и фото, зафиксировавших реакцию жителей Алматы во время сильного землетрясения. Одни выбегали на улицу, успев накинуть на плечи теплую одежду. Кто-то оказался более собранным и сумел захватить какие-то вещи. Были и те, кто выпрыгнул из окна.



Выпрыгнул через окно с третьего этажа и … остался жив

Один из героев нашего материала – Тимур С. живет в Алматы уже 11 лет и работает поваром в одном из крупных отелей. Решив поделиться своей историей, он попросил скрыть его настоящее имя. Оно и понятно, ведь не каждому хочется, чтобы его потом донимали сотрудники по цеху или просто незнакомые люди. Но на самом деле парень, как говорят, в рубашке родился. Выпрыгнув через окно третьего этажа, он остался жив и не покалечился.

"Поздно вечером я как обычно пришел домой, разделся и решил поваляться на диване, посмотреть телевизор и пообщаться с друзьями через мессенджеры. Все было нормально. Ничего не предвещало землетрясения. И вдруг тряхнуло. Сначала я даже не понял, что произошло. А потом буквально слетел с дивана. Прямо на голые ноги надеваю ботинки. Схватил куртку, барсетку, там же документы и деньги, и рванул к окну. Я понимал, что не успею по лестнице спуститься", – рассказывает парень.

По его словам, было слышно, как соседи бегут по лестнице. Тимур живет в обычной "хрущевке" в Бостандыкском районе, на третьем этаже. К слову, этот район был образован еще в 60-х годах. Тогда люди, заселяясь в свои новые квартиры, старались обустроить территорию вокруг домов, высаживая деревья. Один из таких карагачей и спас жизнь нашему герою.

"Начало шатать, открываю окно, вижу - деревья ходуном ходят. Ни о чем не думая, прыгаю на ближайшее. До него был примерно метр. Хватаюсь, и обнимаю дерево как мангуст. Отдышавшись, кричу людям вниз, есть ли у кого-нибудь лестница. А соседи, которые уже выбежали из дома и стояли во дворе, не могут понять, откуда крики. Когда до них дошло, в чем дело, их это еще больше привело в шок", – делится Тимур.

Естественно никакой лестницы в тот момент ни у кого не было. Он рассказал, что начал спускаться сам и под его весом одна из веток сломалась.

"Ствол сильно шатался. Конечно, я сильно испугался, не понимал, как спускаться буду по нему. Потом барсетку скинул вниз, кое-как надел куртку, чтобы кожу не оцарапать. Но пару раз все-таки кожу на пояснице зацепило. Так и спустился потихоньку", – говорит Тимур.

Он также рассказал, что когда-то серьезно занимался спортом и сейчас хорошая физическая форма не подвела. На вопрос, почему же он все-таки решился выпрыгнуть, Тимур объяснил:

"В такой момент ни о чем не думаешь, действуешь инстинктивно. Лучше уж оказаться на улице на дереве, чем под завалами".

Парень из душа: жизнь важнее "понтов"

Сэм, так представился другой герой нашей статьи. Он тот самый парень, видео с которым завирусилось в сети. Незадолго до землетрясения он поздно приехал из студии. Вспомнив, что ему вставать рано утром, решил сразу отправиться в душ, чтобы поспать подольше.





"Первым делом, намылил голову, и вдруг увидел, как мыльница начала двигаться в сторону шампуня. Пару секунд посмотрев на их "танец", понял, что если не сейчас, то никогда. Я выбежал оттуда пулей, попытался одеться, но на мокрые ноги, брюки не захотели одеваться. Завернулся всеми полотенцами, что попались под руку, я выбежал на улицу, забыв выключить душ", – рассказывает Сэм.

По его словам, подруга, выбегая из комнаты, увидела картину, где он с "пенной шапкой" на голове неудачно пытается надеть ботинки и падает. Девушка нашла это зрелище забавным, и, несмотря на панику, начала снимать на видео.

"Да, то, что вы видели в соцсетях – это всего лишь конец видео. Мы не стали выкладывать его полностью, так как Tik Tok видео с нудизмом не очень любит. В итоге, смирившись с попытками выйти на улицу хотя бы обутым в ботинки, напялил сандалии и выбежал в чем есть", – пояснил Сэм.

Объясняя свою реакцию на происходящее, он пояснил, что пока пытался обуться, увидел, как со стеллажа падают предметы, а мониторы от компьютера раскачиваются, и в тот момент вспомнил Турцию, со всеми ее последствиями.

"И хоть я и коренной алматинец, но все же жизнь как-то важнее понтов" – признался Сэм.

Чуть позже, когда первые подземные толчки уже прошли, оставив свою подругу на улице, он забежал домой и быстро оделся потеплее. Смывать шампунь с головы не стал – было страшно. Вытерев голову полотенцем, снова выбежал на улицу.

"Живу я на первом этаже, поэтому выбежали мы первые. И к тому моменту, пока соседи стали выходить из своих домов, я уже был одет более-менее ", – рассказывает герой видеоролика.

Постояв какое-то время на улице, они с подругой решили все-таки зайти домой. Но вот ложиться спать, как признается Сэм, было страшно. Поэтому просидел за компьютером почти до утра.

"Благо не уснуть помогла моя игромания. Заснул уже только под утро, а запланированные встречи с приятелем перенес на вечер", – завершил свой рассказ Сэм.

В заключение отметим, что по утверждению сейсмологов, ожидать сильных землетрясений в Алматы не стоит. А вот нанести непоправимый вред своему здоровью паникующие люди могут. Только в ночь с 22 на 23 января, по данным Управления здравоохранения города, пострадали 67 человек, трое из них получили травмы, спрыгнув со 2 и 3 этажей жилых домов.