Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию

В числе лауреатов премии деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.

Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации "Вокал", передает Zakon.kz со ссылкой на PR-директора Данэлии Тулешовой Татьяну Синенко.

13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

- Сегодня я стала лауреатом Евразийской международной премии, огромное спасибо организаторам, - поблагодарила певица.

В числе лауреатов премии деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.

Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Белоруссии, Индии, Ирана, России и Таджикистана.

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