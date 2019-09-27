Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию

В числе лауреатов премии деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.

Фото : Википедия27 сентября 2019, 09:10

Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации "Вокал", передает Zakon.kz со ссылкой на PR-директора Данэлии Тулешовой Татьяну Синенко.

13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

- Сегодня я стала лауреатом Евразийской международной премии, огромное спасибо организаторам, - поблагодарила певица.

В числе лауреатов премии деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.
Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Белоруссии, Индии, Ирана, России и Таджикистана.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты