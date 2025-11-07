#Народный юрист
Спорт

17-летний футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев получил государственную премию

Фото: Instagram/f.c.kairat
17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев стал лауреатом Государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Согласно протоколу, премия присуждается за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Так, в номинации "Спорт" были награждены:

  • Дастан Талғатұлы Сатпаев – казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана.
  • Аида Нурлановна Абикеева – инструктор-спортсмен.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно гражданам Казахстана до 35 лет. Лауреатам присваивается звание "Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", вручается диплом, нагрудный знак и денежная премия. Конкурс проводится по 10 номинациям, среди которых "Литература", "Наука", "Спорт" и другие.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 17:02
"Ты – будущее футбола!": Дастан Сатпаев вышел на связь после разгрома и получил волну поддержки

Дастан Сатпаев родился 12 августа 2008 года. Футбольную карьеру начинал в 2024 году в составе клуба "Кайрат-Жастар". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о согласии на трансфер Дастана Сатпаева в клуб английской Премьер-лиги "Челси" за 4 миллиона евро. Он должен будет присоединиться к клубу в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

17 октября Сатпаев посвятил победный гол в матче с "Кызылжаром" памяти воспитанника клуба Диаса Тулеу.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
