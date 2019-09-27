Стрелки-стендовики продолжают выигрывать медали на домашнем чемпионате Азии

Чемпионат Азии в Алматы не является лицензионным.

Под Алматы на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова продолжается IX Чемпионат Азии по стендовой стрельбе и Гран-при А.Асанова. О том, как выступает сборная Казахстана на домашнем старте, в обзоре Zakon.kz.

Чемпионат Азии в Алматы не является лицензионным. Отбор у стрелков-стендовиков пройдет совместно со стрелками-пулевиками на чемпионате Азии в Дохе в ноябре. А потому сейчас, в Алматы, у азиатских спортсменов есть возможность проверить себя в соревновательной атмосфере и заодно увидеть, на что способны соперники.

На турнире под Алматы принимают участие стрелки из 14 стран Азии, 171 спортсмен, в том числе 32 спортсмена Национальной сборной команды Республики Казахстан. В рамках Чемпионата Азии разыгрываются 132 комплекта медалей в упражнениях скит, трап, дубль-трап, трап mix.

На данный момент у нашей команды 5 медалей, в том числе 1 серебряная и 4 бронзовые.

В упражнении "Скит" среди юниоров алматинец Эдуард Ещенко вышел в финал и завоевал серебряную медаль.

В этом же упражнении в командном зачете спортсмены Илья Пеньков (Кызылординская область) , Эдуард Ещенко и Азиз Киселев Азиз (оба - Алматы) удостоены бронзовых медалей с результатом 324 очков. Юниоры из Китая завовали золотые медали, а команда Индии серебряные.

Девушки-юниорки поддержали почин парней. В юниорском "ските" в командном зачете спортсмены казахстанки (Амалия Задибекова, Александра Горбачева и Зоя Кравченко) с результатом 300 очков настреляли на бронзу. Золото за китаянками, серебро у таек.

В Гран-при Асанова по стендовой стрельбе в упражнении "Скит" Ольга Панарина (Шымкент) завоевала серебряную медаль с результатом 116 очков из 125.

Ранее среди взрослых в олимпийской дисциплине "Скит" среди женщин алматинка Орныбай Асем (Алматы) завоевала бронзовую медаль. В этом же упражнении в командном зачете спортсмены Ангелина Мищук (Шымкент), Асем Орынбай (Алматы) и Ольга Панарина (Шымкент) выиграли бронзовые медали с результатом 334 очков. Национальная сборная команда Китая завовала золотые медали, а команда Таиланда серебряные медали.

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