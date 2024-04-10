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Лицензионный Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте

Художественная гимнастка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 08:16 Фото: Instagram/taniyevae
С 1 по 4 мая в Ташкенте пройдет лицензионный чемпионат Азии, сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, 9 апреля представители Штаба по подготовке к Олимпийским играм посетили в Шымкенте тренировку национальной сборной страны по художественной гимнастике. Стало известно, что лидер команды Эльжана Таниева отправляется в Болгарию на Кубок мира, а Айбота Ертайқызы только вернулась оттуда с международного турнира. Спортсменке пришлось отказаться от выступления из-за полученной травмы.

Художественная гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 08:16

Айбота Ертайкызы, фото: Instagram/qaz_olympics

Теперь впереди лицензионный чемпионат Азии, который пройдет с 1 по 4 мая в Ташкенте.

"Будет разыгрываться одна путевка. Китай и Япония – наши главные соперники. В Ташкент поедут и Эльжана, и Айбота. Будет сложно. Но мы настроены. Будем бороться за лицензию", – резюмировала главный тренер сборной Алия Юсупова.

Ранее казахстанцы завоевали "золото" Кубка мира по артистическому плаванию.

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