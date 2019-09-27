Действительно задержан - Бектенов о замакима Алматинской области

В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания.

Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров действительно задержан. Об этом в кулуарах Сената сообщил первый заместитель главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.

- Господин Манзоров - заместитель акима Алматинской области действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания, рассматривается вопрос о конкретной квалификации его деяний, по какой статье Уголовного кодекса он будет обвинен, и какая к нему будет применена мера пресечения, - сообщил Бектенов.

Остальная информация пока разглашению не подлежит.

- Вы знаете, есть понятие тайна следствия, есть требования Уголовно-процессуального кодекса. Как только такая информация появится, мы сразу же доведем до сведений СМИ, - сказал спикер.

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Ранее в facebook появилась информация о якобы задержании замакима Алматинской области. В пресс-службе акима региона сообщили, что Манзоров в служебной командировке, информация запрошена в правоохранительных органах. В случае опровержения к ответственности привлекут распространителей.

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