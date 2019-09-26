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Бектенов: Информации об аресте замакима Алматинской области у меня нет

Как только какая-либо информация по этому поводу появится, СМИ ее предоставят.

Фото : 24.kz26 сентября 2019, 13:32

В кулуарах Сената заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов прокомментировал вопрос по информации о якобы задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Такой информации у меня пока нет. Я видите, в Сенате нахожусь, - сказал он.

При этом Бектенов добавил, что как только какая-либо информация по этому поводу появится, то СМИ ее предоставят.

- Как только информация будет, вы знаете, Агентство работает в открытом режиме, мы обязательно СМИ такую информацию предоставим, - уточнил замглавы Агентства.

Ранее в facebook появилась информация о якобы задержании замакима Алматинской области. В пресс-службе акима региона сообщили, что Манзоров в служебной командировке, информация запрошена в правоохранительных органах. В случае опровержения, к ответственности привлекут распространителей.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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