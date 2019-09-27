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Подарки за цифровую активность

Заработать баллы можно заполнив анкету-скрининг, разработанную НПП "Атамекен" по выявлению потребностей бизнеса и домохозяйств.

Фото : Smart Astana27 сентября 2019, 15:15

Вполне реально заработать 200 баллов в мобильном приложении Smart Astana. Их можно потратить на ценные призы. Об этом сообщила замакима г.Нур-Султан Малика Бектурова в своем телеграм канале, передает Zakon.kz.

- Например, получить билеты в один из столичных театров вы сможете, собрав 2000 баллов, пополнить транспортную карту - 1800 баллов, кружка с логотипом столицы - 1900 баллов, а фирменная футболка – 2500 баллов, - подчеркнула Бектурова.

Заработать баллы можно заполнив анкету-скрининг, разработанную НПП "Атамекен" по выявлению потребностей бизнеса и домохозяйств. А мобильное приложение Smart Astana сделало проведение опросов населения удобным для горожан. Быстро, не выходя из дома, достоверно.

- Надо только зайти в приложение Smart Astana, открыть раздел "Активный житель", рубрику "Опрос жителей и гостей" и заполнить соответствующую анкету, - говорится в сообщении

Уже в первый день ее цифрового существования, без рекламы, только пуш-уведомлением, анкету заполнили 320 человек.

Цифровизация – этоудобно.

Скачасть мобильное приложение Smart Astana можно по следующим ссылкам:

iOS

Android


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