В Казахстане появился еще один цифровой банк для МСБ
На старте банкиры предлагают попробовать приложение бесплатно и поэтому комиссии за все операции равны нулю.
В HCB Business доступны следующие возможности:
- Быстрое открытие счета для ИП – всего за 2 минуты.
- Платежи и переводы в тенге, долларах, евро.
- Для клиентов ВЭД: 24/7 конвертация валюты в долларах, евро, рублях в эквиваленте до 50 тыс USD, международные переводы – до 10 тыс USD.
- Бесплатное снятие и пополнение счета без карты через терминалы банка.
- Удобный кабинет для продаж в рассрочку и кредит товаров и услуг на самых низких тарифах для клиентов любых банков.
- Получение справок о движении денежных средств, наличии блокировок, наложенных арестах на счетах, наличии задолженности перед банком, купленных валютах с указанием курсов валют на момент покупки. Выписки по оборотам компании в тенге и в валюте.
"Мы строили HCB Business как приложение, которое помогает предпринимателю развивать бизнес. Проектировали его так, чтобы предприниматель мог увеличивать свою выручку", – рассказал Дамир Какиев, управляющий директор по МСБ в АО "Home Credit Bank".
Он отметил, что ключевым элементом цифрового банка и приложения станет сервис.
"Если через контакт-центр, в чате или в отзывах в картах поступит жалоба, она будет разбираться на моем уровне. Мы отодвинем все инновации до тех пор, пока не "полечим" проблемы".Дамир Какиев
В конце августа в приложении HCB Business появится онлайн-бухгалтерия. Она позволит автоматически рассчитывать и оплачивать налоги, вести кадровый учёт, обрабатывать первичную документацию.
Все вопросы о работе цифрового банка для МСБ можно задать в колл-центре HCB Business - 4455 или по номеру WhatsApp поддержки: +7 777 7504455. Специально для клиентов-предпринимателей открыт инстаграм-аккаунт @homecredit_business, в котором будут публиковаться новости о работе приложения.
Технологическим партнёром Home Credit Bank стала компания red_mad_robot Central Asia. Благодаря экспертизе компании в финтехе и создании цифровых продуктов для МСБ, удалось реализовать приложение за 6 месяцев.
Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка