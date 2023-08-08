В Казахстане появился еще один цифровой банк для МСБ

Чешский Home Credit Bank, работающий в Казахстане с 2005 года, представил новый сервис – цифровой банк для малого и среднего бизнеса. Мобильное приложение HCB Business разработано с учетом потребностей предпринимателей и уже доступно для скачивания в Play Market и AppStore.

На старте банкиры предлагают попробовать приложение бесплатно и поэтому комиссии за все операции равны нулю.



В HCB Business доступны следующие возможности:

Быстрое открытие счета для ИП – всего за 2 минуты.

Платежи и переводы в тенге, долларах, евро.

Для клиентов ВЭД: 24/7 конвертация валюты в долларах, евро, рублях в эквиваленте до 50 тыс USD, международные переводы – до 10 тыс USD.

Бесплатное снятие и пополнение счета без карты через терминалы банка.

Удобный кабинет для продаж в рассрочку и кредит товаров и услуг на самых низких тарифах для клиентов любых банков.

Получение справок о движении денежных средств, наличии блокировок, наложенных арестах на счетах, наличии задолженности перед банком, купленных валютах с указанием курсов валют на момент покупки. Выписки по оборотам компании в тенге и в валюте.

"Мы строили HCB Business как приложение, которое помогает предпринимателю развивать бизнес. Проектировали его так, чтобы предприниматель мог увеличивать свою выручку", – рассказал Дамир Какиев, управляющий директор по МСБ в АО "Home Credit Bank".

Он отметил, что ключевым элементом цифрового банка и приложения станет сервис.

"Если через контакт-центр, в чате или в отзывах в картах поступит жалоба, она будет разбираться на моем уровне. Мы отодвинем все инновации до тех пор, пока не "полечим" проблемы". Дамир Какиев

В конце августа в приложении HCB Business появится онлайн-бухгалтерия. Она позволит автоматически рассчитывать и оплачивать налоги, вести кадровый учёт, обрабатывать первичную документацию.

Все вопросы о работе цифрового банка для МСБ можно задать в колл-центре HCB Business - 4455 или по номеру WhatsApp поддержки: +7 777 7504455. Специально для клиентов-предпринимателей открыт инстаграм-аккаунт @homecredit_business, в котором будут публиковаться новости о работе приложения.

Технологическим партнёром Home Credit Bank стала компания red_mad_robot Central Asia. Благодаря экспертизе компании в финтехе и создании цифровых продуктов для МСБ, удалось реализовать приложение за 6 месяцев.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка