Термин "медицинский инцидент" предложили прописать в Казахстане

Понятие "врачебная ошибка", как объяснил глава Минздрава, в законодательстве отсутствует и больше бытовым термином.

Термин "медицинского инцидента" предложили прописать в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

- В действующем законодательстве понятие "врачебная ошибка" отсутствует. Это такой бытовой термин, жаргон, можно сказать. Мы в кодекс предлагаем прописать термин медицинский инцидент, когда в результате проведения лечения произошли неожиданные осложнения, и неблагоприятные исходы связаны именно с особенностями организма человека, - сказал в кулуарах правительства Елжан Биртанов.

Он добавил, что человеческий организм не компьютер, соответственно невозможно даже самому выдающемуся врачу гарантировать своему пациенту, что все будет идти по плану.

- Нужно четко разделять даже в обществе понятие осложнение и инцидент. Ошибка может произойти у каждого, но в законодательстве есть четкое понятие - ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей. Медики считают, что норма неправильно сформулирована. Какие от этого последствия, основной вопрос, - сказал министр.

По его словам, в подобных случаях комиссия рассматривает то, какие были проведены манипуляции, а также обращают внимание на результаты экспертизы.

- К сожалению, в Казахстане не так много такой практики. Не так много опыта. У судей во всем мире есть специальные эксперты и специальные суды, которые рассматривают эти дела. Вопросы очень щепетильный и можно ошибиться, принимая решение в отношении медработника, - отметил Биртанов.

Ранее сообщалось, что в Алматы обсудили инструменты защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле. Собравшиеся специалисты отмечают, что медпомощь – это не товар с гарантией, и иногда приходится идти на профессиональный риск ради спасения пациента.

Отмечалось, что в настоящее время число претензий в адрес врачей растет, врачи привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В Казахстане в отношении медицинских работников ежегодно заводится около 600-800 уголовных правонарушений по статьям 317-323 Уголовного кодекса (УК) РК и около 300 административных правонарушений по статье 80 Кодекса об административных правонарушениях.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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