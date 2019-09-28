"Моя прекрасная няня" тогда и сейчас: как выглядят актеры спустя 15 лет

Запуск сериала состоялся в 20014 году.

Премьера сериала про няню Вику состоялась 27 сентября 2004 года. Очень скоро героиня в исполнении Анастасии Заворотнюк, наряду с другими персонажами, завоевала всенародную любовь. Вот как изменились актеры, задействованные в проекте, за это время.

Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк)

Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

На самом деле зрители познакомились с Анастасией Заворотнюк гораздо раньше, чем они думают. С 1992 по 1993 год актриса являлась официальным русскоязычным голосом Кристофера Робина из мультсериала "Новые приключения Винни Пуха". Потом были многочисленные роли в театре Олега Табакова и, наконец, судьбоносный звонок с предложением роли Вики. Заворотнюк отнеслась к идее скептически, но все же согласилась — и не прогадала. Теперь за нее переживает вся страна: 13 сентября 2019 года актриса попала в реанимацию в тяжелом состоянии. СМИ сообщили, что у нее обнаружили глиобластому — злокачественную опухоль мозга.

Максим Шаталин (Сергей Жигунов)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / zhigunov_sergey_offical

Сергей Жигунов получил широкую известность задолго до "Моей прекрасной няни". Серия фильмов о приключениях гардемаринов, экранизация романа Джека Лондона "Сердца трех" и мелодрама "Принцесса на бобах" превратили его в настоящую суперзвезду. Роль продюсера Шаталина подвернулась как нельзя кстати: к началу 2000-х зрители стали забывать некогда популярного артиста. По сути, Жигунов сыграл сам себя, ведь помимо актерской работы он активно продюсировал кино и сериалы, даже снял продолжение "Трех мушкетеров".

Константин Семенов (Борис Смолкин)

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Дворецкий Константин — самая заметная роль Бориса Смолкина, хотя его актерская карьера началась еще в далеком 1967 году. Впрочем, как и в случае с Заворотнюк, голос артиста знаком российским зрителям гораздо лучше, чем образ. Он озвучил персонажей в таких голливудских блокбастерах, как "Звездные войны" (включая фильм "Последние джедаи" 2017 года), "Скала" и "Малхолланд-драйв". Кроме того, Смолкин продолжает сниматься в кино и сериалах.

Жанна Ижевская (Ольга Прокофьева)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / official_prokofyeva

После исполнения роли Жанны Аркадьевны карьера Ольги Прокофьевой пошла в гору: количеству сериалов и телефильмов, в которых она успела отметиться, могли бы позавидовать и более маститые звезды. Актриса попробовала себя и в роли телеведущей ("Субботний вечер" на канале "Россия 1", "Домашние сказки" на "Домашнем"). Прокофьева остается верна и Московскому академическому театру имени Маяковского, где началась ее профессиональная карьера.

Галина Копылова (Олеся Железняк)

Фото © olesyazheleznyak.ru

За несколько лет до съемок в "Моей прекрасной няне" Олеся Железняк успешно дебютировала в фильме Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый". На роли харизматичной подруги няни Вики Железняк не остановилась. В ее послужном списке — романтическая комедия "Любовь в большом городе", сериалы "Молодожены" и "Сваты". Без театральных постановок тоже не обошлось. А еще актрисе довелось вести ток-шоу "Вечерний Краснодар".

Любовь Прутковская (Любовь Полищук)

Кадр из видео Youtube / СТС Love. Фото © "Кинопоиск"

Любовь Полищук в представлении не нуждается. Актриса ушла из жизни 26 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. За свою продолжительную карьеру она исполнила более ста ролей. "Моя прекрасная няня" стала одной из ее последних работ.

Баба Надя (Александра Назарова)

Кадр из видео Youtube / СТС Love / Фото © ermolova.ru

20 августа 2019 года не стало Александры Назаровой — еще одна потеря в актерском составе "Моей прекрасной няни". Персонаж бабы Нади дался великой актрисе легко, ведь в ее солидном резюме — около ста ролей в кино и почти столько же в театре. Сериал стал лишь одним из этапов ее творческого пути, который оборвала только смерть.

Ксения Шаталина (Ирина Андреева)

Фото © "Кинопоиск"/Instagram/iri.and

Когда Ирина Андреева начала сниматься в "Моей прекрасной няне", ей было 10 лет. С возрастом девушка выбрала для себя другой путь. Она отказалась от актерской карьеры и уехала в Европу — по ее собственным словам, "в поисках лучшей жизни". Андреева окончила Королевский колледж Лондона и много путешествует. Она не исключает возвращения на родину, в том числе ради карьеры на телевидении, но пока предпочитает жить за рубежом.

Мария Шаталина (Екатерина Дубакина)

Фото © "Кинопоиск"/Instagram/sikoraksa

На телевидении и в кино Екатерина Дубакина появляется гораздо реже, чем ее партнеры по "Моей прекрасной няне". Судя по всему, исполнительница роли обаятельной Маши отдает предпочтение сцене: в ее портфолио множество постановок в театре на Малой Бронной.

Денис Шаталин (Павел Сердюк)

Фото © "Кинопоиск" / Кадр из видео / Youtube / "Россия 1"

Когда Павел Сердюк появился на ток-шоу Андрея Малахова в начале 2019 года, в нем с трудом можно было узнать Дениса Шаталина из "Моей прекрасной няни". Облысевший бородатый мужчина с лишним весом рассказал, что потерял волосы "из-за стресса", а звезда сериала "Ранетки" Анна Руднева, на которой он был женат, отметила, что актер до сих пор винит в этом ее. Как бы то ни было, возвращение Сердюка на телеэкран триумфальным точно не назовешь.

Источник: Лайф

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