"Моя прекрасная няня" возвращается: кто сыграет легендарную роль Анастасии Заворотнюк

В России готов к выходу ремейк культового сериала "Моя прекрасная няня", сообщает Zakon.kz.

Сериал "Няня Оксана" запущенный несколько лет назад тренд на возвращение и переосмысление сериалов нулевых. Премьера "новой няни" состоится в сентябре. Главную роль исполнит телеведущая и астролог Олеся Иванченко, известная по шоу "Натальная карта". Для нее это станет первым актерским опытом, причем сразу в главной роли, пишет "7Дней".

Сюжет сериала отсылает к культовому ситкому 2000-х "Моя прекрасная няня". Главная героиня – простая и целеустремленная девушка из Краснодарского края по имени Оксана. Она приезжает в Москву к своему жениху в надежде начать новую жизнь, но вместо предложения руки и сердца получает разочарование – ее бросают. Несмотря на удар судьбы, Оксана решает остаться в столице и пробует устроить свою жизнь с чистого листа. Совершенно случайно она попадает в дом успешного вдовца-ресторатора, воспитывающего троих детей, и устраивается к нему на работу няней. Так в жизни героини начинается новая глава – полная неожиданных поворотов, бытовых трудностей, смешных ситуаций и любви.

Роль вдовца Ивана Самсонова исполнил Виктор Хориняк, знакомый зрителям по сериалу "Кухня" и киносаге "Последний богатырь". В актерский состав также вошли Александр Мартынов, Дарья Пицык, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Генеральным продюсером стал Вячеслав Дусмухаметов – автор и создатель таких популярных проектов, как "Универ", "Интерны", "СашаТаня" и "Жуки".

Между актрисой и ее героиней много общего. Как и Оксана, Олеся Иванченко родом из Краснодарского края. Она признается, что, несмотря на отсутствие актерского образования, долго шла к этой роли и серьезно готовилась к съемкам. Олеся работала с педагогами по речи, проходила психологическую подготовку и старалась максимально вжиться в образ. По ее словам, Оксана ей близка по духу – такая же жизнерадостная, открытая, смелая и немного наивная.

Ранее зрители уже увидели продолжения "Папиных дочек", "Счастливы вместе" (под новым названием "Букины"), а также перезапуски "Универа" и шоу "Последний герой". Теперь к этому списку добавляется и новая вариация истории няни, вдохновленная успехом "Моей прекрасной няни" с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым. Оригинальный сериал выходил с 2004 года и стал одним из самых популярных в истории российского телевидения.

Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. За свою актерскую карьеру она играла много ролей, но самая любимая и яркая – няня Вика в "Моей прекрасной няне".