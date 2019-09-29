За информацию о пропавшем в Актау объявлено вознаграждение

Пропавшего ищут пятый день.

24 сентября Бердаулет Шакырганов вышел из дома в 27 микрорайоне и не вернулся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Он был одет в темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, черные трико и черные кроссовки с белой подошвой. Рост - примерно 170-175 сантиметров, худой, носит бороду. За информацию о местонахождении мужчины объявлено вознаграждение.

Всем, кто располагает информацией, просьба сообщить по телефону: 8 (702) 333-27-95.

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