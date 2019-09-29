Какие продукты помогут сердцу

Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце.

Отказ от жирного мяса в пользу птицы или рыбы, употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления сахара поможет сохранить здоровье сердца, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России. Об этом пишет РИА Новости.

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек.

Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела.

При выборе блюд предпочтение следует отдавать птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты, уточняется в тексте.

Кроме того, следует также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния, таких как курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями, отмечается в рекомендациях.

Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов, а вот потребление сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков следует ограничить, так как они достаточно калорийные, подчеркивается на сайте.

Полезным для сердца будет и потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты – несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе, уточняется в материале.

Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!