Какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью

Врач-эндокринолог и диетолог Сайыына Гоголева рассказала о том, какие продукты будут полезны в осенний период для укрепления иммунитета и подготовки к сезону простуды, сообщает Zakon.kz.

Осенью чаще всего наблюдается упадок сил и недостаток энергии, что приводит к ухудшению самочувствия и ослаблению иммунитета. Специалист по питанию и здоровой гормональной системе Сайыына Гоголева рассказала LIFE о том, какие продукты станут полезными в этот период.

Витамин С. Это цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва, яблоки и другие фрукты. Как известно, витамин С — главный стимулятор иммунной системы, а также очень эффективный антиоксидант. Антиоксиданты помогают выводить из организма свободные радикалы, борются с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом.

Жирорастворимые витамины. Вжны продукты, которые богаты жирорастворимыми витаминами А, Е и К: тыква, репа, красная рыба и орехи. Их потребление укрепит мембраны клеток иммунной системы, помогая им лучше справляться с защитой организма от инфекции.

Витамин D. Он в большом количестве содержится в молочных продуктах, морской рыбе, яйцах и грибах. Он способствует укреплению костей и повышению защищённости организма. Гоголева отметила, что большая часть россиян страдает от его нехватки даже в тёплое время года.

Кроме того, осенью полезными будут продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием, среди которых лук, чеснок и имбирь. А полезная для нервной системы фолиевая кислота в большом количестве содержится в зелени и корнеплодах. В то же время грибы богаты селеном – одним из самых эффективных антиоксидантов.

Ранее специалисты из Китая признали растительное питание эффективным в профилактике пищевых аллергий. Растительные продукты содержат много микроэлементов, витаминов и флавоноидов, которые обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием.