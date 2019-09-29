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Опасный для здоровья режим стиральной машины назвали ученые

В емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий.

Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 10:22

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Выводы ученых опубликованы на портале MedicalXpress, передает РИА Новости.

К подобным выводам авторы исследования пришли после того, как сотрудники одной из больниц Бонна попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении.

Как выяснили ученые, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины есть множество бактерий, которые близки к возбудителям пневмонии.

Ученые пояснили, что данные бактерии, которые не уничтожаются при стирке в экономном режиме, поражают кишечник, вызывая тем самым колит и прочие проблемы с желудком.

Исследователи посоветовали людям не стирать в этом режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

Ранее стало известно, что бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах, благодаря ему они все чаще вызывают вспышки трудноизлечимой диареи в их стенах.


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