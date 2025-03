Маленькая испанка застряла в стиральной машине

На днях восьмилетняя жительница Малаги забралась в барабан выключенной стиральной машины во время игры, сообщает Zakon.kz.

Вылезти из него она не смогла. Родителям тоже не удалось вызволить паникующего ребенка, поэтому они вызвали спасателей, пишет Need to Know.

Тем пришлось разрезать несколько деталей машины, потому что иначе достать девочку не получалось. На операцию по спасению они потратили 50 минут. Ребенок получил пару синяков на ногах, в остальном не пострадал. Стиральная машина теперь не подлежит ремонту.

Los bomberos rescatan a una niña de ocho años con las piernas atrapadas en una lavadora en Vélez-Málaga https://t.co/X1tzzR7aCH pic.twitter.com/EmyIvrxYeu — EL MUNDO (@elmundoes) March 10, 2025

"Мы все были детьми и играли, но я никогда раньше не видел ничего подобного", – признался пожарный.

А в США четырехлетний мальчик сам вызвал полицию через 911, потому что мама съела его мороженое.