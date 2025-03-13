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Мир

Маленькая испанка застряла в стиральной машине

Девочка застряла в стиральной машине, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 04:04 Фото: pixabay
На днях восьмилетняя жительница Малаги забралась в барабан выключенной стиральной машины во время игры, сообщает Zakon.kz.

Вылезти из него она не смогла. Родителям тоже не удалось вызволить паникующего ребенка, поэтому они вызвали спасателей, пишет Need to Know.

Тем пришлось разрезать несколько деталей машины, потому что иначе достать девочку не получалось. На операцию по спасению они потратили 50 минут. Ребенок получил пару синяков на ногах, в остальном не пострадал. Стиральная машина теперь не подлежит ремонту.

"Мы все были детьми и играли, но я никогда раньше не видел ничего подобного", – признался пожарный.

А в США четырехлетний мальчик сам вызвал полицию через 911, потому что мама съела его мороженое.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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