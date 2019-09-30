Исчезающие животные в пикселях
Пользователь JJSmooth44 изобразил на каждой фотке ровно столько пикселей, сколько представителей этого вида животных осталось на планете.
Фото : Настоящий Лентач30 сентября 2019, 09:49
На Reddit вышел необычный фоторепортаж, передает Настоящий Лентач.
На платформе вдохновились старым проектом WWF 2008 года: пользователь JJSmooth44 изобразил на каждой фотке ровно столько пикселей, сколько представителей этого вида животных осталось на планете.
Бенгальский тигр
Черный носорог
Синий кит
Борнейский орангутан
Финский кит
Галапагосский пингвин
Гигантская панда
Зеленая морская черепаха
Дельфины Гектора
Суматранский тигр
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