Восстановить государственность. Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Нет ничего секретного.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность", сообщает РИА Новости.

Саакашвили и его партия правили в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов осенью 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта". Он покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

- Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину..., - заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, вернувшись в Грузию, он планирует "восстановить ее государственность".

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда в то время президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

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