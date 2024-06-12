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Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 10:32 Фото: pixabay
После 16 лет разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией партия "Грузинская мечта" начинает подготовку к их восстановлению, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники.

По данным собеседников журналистов, в Грузии уже начали отбор сотрудников для работы в посольстве республики в Москве.

"Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве", – говорится в сообщении телеканала.

Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

Первый за четыре года рейс прибыл из Москвы в Тбилиси 19 мая 2023-го, с тех пор полеты стали регулярными.

3 июня спикер Парламента Грузии подписал закон об иноагентах.

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