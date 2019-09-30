Смерть казахстанки в Паттайе прокомментировали в МИД

Супруг женщины принял решение кремировать тело там.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал трагический случай, произошедший с нашими соотечественниками в Таиланде, передает Zakon.kz.

По данным МИД РК, несчастный случай произошел 26 сентября.

- Наша 78-летняя гражданка утонула на пляже в провинции Паттайя. По предварительным данным, женщина скончалась от утопления, но мы до сих пор ожидаем результаты медицинского вскрытия. Я переговорил с консулом сегодня, супруг женщины принял решение кремировать тело там, и в ближайшее время доставят (останки - прим.) в Казахстан, - сообщил Смадияров.

Также консулы связались с местной ритуальной компанией. Вопрос на контроле.

Туристы и продавцы на пляже Джомтьен нашли тело женщины. По предварительным данным, утром она отправилась купаться. Позже на пляж пришел супруг и узнал о ее смерти.

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