Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Смерть казахстанки в Паттайе прокомментировали в МИД

Супруг женщины принял решение кремировать тело там.

Фото : BNews.kz30 сентября 2019, 17:04

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал трагический случай, произошедший с нашими соотечественниками в Таиланде, передает Zakon.kz.

По данным МИД РК, несчастный случай произошел 26 сентября.

- Наша 78-летняя гражданка утонула на пляже в провинции Паттайя. По предварительным данным, женщина скончалась от утопления, но мы до сих пор ожидаем результаты медицинского вскрытия. Я переговорил с консулом сегодня, супруг женщины принял решение кремировать тело там, и в ближайшее время доставят (останки - прим.) в Казахстан, - сообщил Смадияров.

Также консулы связались с местной ритуальной компанией. Вопрос на контроле.

Туристы и продавцы на пляже Джомтьен нашли тело женщины. По предварительным данным, утром она отправилась купаться. Позже на пляж пришел супруг и узнал о ее смерти.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты