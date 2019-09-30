Константин Меладзе завел любовницу

В прессе обсуждают роман композитора с солисткой "ВИА Гры".

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Галушка, более известная под псевдонимом Брежнева, и продюсер Константин Меладзе тайно встречались еще в середине нулевых, когда оба были несвободны. А через 10 лет, расставшись со своими вторыми половинами, начали открыто жить вместе и даже вступили в брак в итальянском городе Форте-дей-Марми. Однако с некоторых пор в шоу-тусовке заговорили, что в их семейной жизни далеко не все так благополучно, как может показаться на первый взгляд, сообщает "Экспресс газета".

- Мой муж за последние несколько лет стал для меня настоящей опорой, - опровергала слухи Брежнева в недавнем интервью журналу Vogue Beauty. - Он говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.

Между тем с якобы страстно вожделеющим ее мужем певицу в последнее время практически не видели. Свой досуг она в основном проводила в компании подружек.

- Брежнева дает все больше поводов считать неизбежным грядущий развод с Меладзе, - сообщал на днях интернет-портал vladtime.ru. - Пока продюсер вовсю заигрывает с участницей нового состава "ВИА Гры" Эрикой Герцег, его жена времени не теряет и предается странным развлечениям в Европе. Недавно экс-солистка "ВИА Гры" взяла курс на Париж: в ресторане супруга продюсера радовалась долгожданной встрече с моделью Еленой Перминовой - та нежно обнимала подругу, при этом Вера отвечала взаимностью и сияла от счастья. Неужели у Брежневой больше нет сил притворяться?

А недавно Брежнева совершила совсем уж неожиданный поступок - удалила со своей страницы в Instagram все фото с Меладзе. Как она сама объяснила, "чтобы завистников не нервировать". Но у многих сложилось впечатление, что истинная причина была в другом.

- Фотки любимых обычно удаляют, когда происходит разрыв или какой-то скандал, - поделился своим мнением с "Экспресс газетой" шоумен и телеведущий Рустам Солнцев. - Явно у Брежневой сейчас наступил кризис в отношениях с мужем. Она стала взрослой. Если не сказать, слишком взрослой. И Меладзе, видимо, потерял к ней интерес. Перестал писать ей новые хиты. Не исключаю, что он и впрямь переключился на более молодую девочку из новой "ВИА Гры". Для него это вполне тради­ционно.

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