Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

"Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Но замуж я не спешу, ведь уже была там. Чтобы снова выйти замуж, нужно действительно хорошо узнать друг друга", – поделилась артистка.

С 2015 года Брежнева состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Однако в октябре 2023 года она объявила о разводе после восьми лет совместной жизни. У пары не было общих детей, а причины расставания они решили не раскрывать.

В начале ноября 2024 года Вера Брежнева намекнула на возможное воссоединение с продюсером и бывшим супругом Константином Меладзе.

