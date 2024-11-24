Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 20:14 Фото: Instagram/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Рамине Эсхакзай. 

"Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Но замуж я не спешу, ведь уже была там. Чтобы снова выйти замуж, нужно действительно хорошо узнать друг друга", – поделилась артистка.

С 2015 года Брежнева состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Однако в октябре 2023 года она объявила о разводе после восьми лет совместной жизни. У пары не было общих детей, а причины расставания они решили не раскрывать.

В начале ноября 2024 года Вера Брежнева намекнула на возможное воссоединение с продюсером и бывшим супругом Константином Меладзе. 

Читайте также

Бибер в депрессии из-за скандала вокруг P. Diddy
Бибер в депрессии из-за скандала вокруг P. Diddy
рукописи, чернила
Рукопись известного писателя продали в Германии за 286 тысяч евро
Виктория Боня высказалась о небогатых мужчинах
Виктория Боня высказалась о небогатых мужчинах
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Шоу-бизнес Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: