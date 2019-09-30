Госпитализированы пятеро детей из автобуса, слетевшего в кювет

Остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В Центр детской неотложной помощи города Алматы доставлено 26 детей из автобуса, который упал в кювет в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Алматы.

- После осмотра мультидисциплинарной бригадой госпитализировано 5 детей 13-15 лет. Остальные отправлены на амбулаторное лечение. Одной девочке 14 лет выставлен диагноз: компрессионный перелом l поясничного позвонка. Госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Состояние средней тяжести в динамике без ухудшений. Остальным детям выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибы мягких тканей. Все госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Состояние у всех средней тяжести в динамике без ухудшении. Лечение получают в полном объеме, - сообщили медики.

Водитель автобуса с учениками девятого класса алматинского лицея №134 не справился с управлением и съехал в кювет в Алматинской области. ЧП произошло в Жамбылском районе, когда дети направлялись на экскурсию в урочище Тамгалы-Тас, сообщил пресс-секретарь областного акима Галымурат Жукел.

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