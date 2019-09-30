Тракторист стал миллионером и не потратил на себя ничего

Мужчина выиграл в лотерею, но не стал менять свою жизнь.

65-летний Бобби Стюарт из поселка Кеннебанкпорт, штат Мэн, США, стал миллионером, два раза за четыре месяца выиграв в лотерею. Теперь он обладатель суммы 1,1 млн долларов, но по-прежнему остается в старом фургоне, в котором провел более 40 лет жизни. И все так же работает водителем трактора, не собираясь ничего менять, пишет Лайф со ссылкой на Bostonglobe.

- На самом деле ничего не изменилось. Я делаю все то же самое снова и снова, - говорит Бобби Стюарт.

Бобби каждый вечер ужинает в одной и той же закусочной, где заказывает хот-дог или гамбургер, что вместе с картошкой фри стоит около 11 долларов (примерно 714 руб.). Он не стал покупать ни роскошные машины, ни дорогую недвижимость, а просто поменял окна в фургоне с помощью друга его сына. Часть денег он поделил между своими тремя детьми, а остальные сбережения собирается передать им после своей смерти.

Нежелание тратить на себя деньги Стюарт объясняет просто. Сын фермера, с детства он привык к тяжелой работе и простой жизни. Сейчас у него есть его кресло, телевизор и семейные фотографии на стенах. И американцу этого достаточно. Он задумывался о возможности путешествовать, но не знает, кто ему может составить компанию.

По словам Бобби, возможно, все было бы совсем иначе, если бы была жива его жена Кристина, с которой они провели вместе 37 лет.

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