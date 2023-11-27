Как проснуться миллионером
Победителям уже вручили сертификаты на сумму 5 млн и 9 млн 800 тыс. тенге.
По словам сельской жительницы Меруерт Маметековой, неделю назад она выиграла в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" 50 тыс. тенге. Однако на достигнутом женщина решила не останавливаться.
Фото: LOTO
И вот, судьба улыбнулась ей еще шире – на этот раз выигрыш составил уже 5 млн тенге. Хотя Меруерт до сих пор не может поверить своему счастью, планы на кругленькую сумму у нее уже есть:
"Мы держим скот. На выигрыш хотим закупить еще животных, чтобы увеличить поголовье. Потом часть суммы планируем потратить на детей. Есть также кредиты, их закроем".Меруерт Маметекова
Получивший сертификат на 9 млн 800 тыс тенге Асет Калиев признался, что начал участвовать в лотерее в 2020 году.
"С того времени пробую. И вот надежда не подвела, я выиграл".Асет Калиев
Также победителем стал Ерканат Саякин. Попытав удачу, он получил новенький iPhone.
Фото: LOTO
Вместе с тем крупные призы – квартира и автомобиль – разыгрываются в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" ежемесячно.
Также стоит обратить внимание на ЛотоНабор "Автомобиль". Каждый ЛотоНабор состоит из 6 билетов LOTO 6/49 и участвует в розыгрыше Haval H6. Комбинацию в билете можно сформировать как случайным образом так и выбрать самому. Правила лотереи таковы: во время проведения тиража случайным образом будут определены 6 чисел из 49 и одно бонусное число. Ваша задача – угадать как можно больше чисел, которые будут определены в тираже. Кстати главный приз в LOTO 6/49 на сегодняшний день составляет 100 004 300 тенге.