Как проснуться миллионером

Два жителя Абайской области неожиданно для самих себя стали миллионерами благодаря национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз". Zakon.kz рассказывает, как счастливчики планируют потратить свой выигрыш.

Победителям уже вручили сертификаты на сумму 5 млн и 9 млн 800 тыс. тенге.

По словам сельской жительницы Меруерт Маметековой, неделю назад она выиграла в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" 50 тыс. тенге. Однако на достигнутом женщина решила не останавливаться.

Фото: LOTO

И вот, судьба улыбнулась ей еще шире – на этот раз выигрыш составил уже 5 млн тенге. Хотя Меруерт до сих пор не может поверить своему счастью, планы на кругленькую сумму у нее уже есть:

"Мы держим скот. На выигрыш хотим закупить еще животных, чтобы увеличить поголовье. Потом часть суммы планируем потратить на детей. Есть также кредиты, их закроем". Меруерт Маметекова

Получивший сертификат на 9 млн 800 тыс тенге Асет Калиев признался, что начал участвовать в лотерее в 2020 году.

"С того времени пробую. И вот надежда не подвела, я выиграл". Асет Калиев

Также победителем стал Ерканат Саякин. Попытав удачу, он получил новенький iPhone.

Фото: LOTO

Вместе с тем крупные призы – квартира и автомобиль – разыгрываются в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" ежемесячно.

Также стоит обратить внимание на ЛотоНабор "Автомобиль". Каждый ЛотоНабор состоит из 6 билетов LOTO 6/49 и участвует в розыгрыше Haval H6. Комбинацию в билете можно сформировать как случайным образом так и выбрать самому. Правила лотереи таковы: во время проведения тиража случайным образом будут определены 6 чисел из 49 и одно бонусное число. Ваша задача – угадать как можно больше чисел, которые будут определены в тираже. Кстати главный приз в LOTO 6/49 на сегодняшний день составляет 100 004 300 тенге.