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Как проснуться миллионером

Как проснуться миллионером Фото: LOTO
Два жителя Абайской области неожиданно для самих себя стали миллионерами благодаря национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз". Zakon.kz рассказывает, как счастливчики планируют потратить свой выигрыш.

Победителям уже вручили сертификаты на сумму 5 млн и 9 млн 800 тыс. тенге.

По словам сельской жительницы Меруерт Маметековой, неделю назад она выиграла в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" 50 тыс. тенге. Однако на достигнутом женщина решила не останавливаться.

Как проснуться миллионером

Фото: LOTO

И вот, судьба улыбнулась ей еще шире – на этот раз выигрыш составил уже 5 млн тенге. Хотя Меруерт до сих пор не может поверить своему счастью, планы на кругленькую сумму у нее уже есть:

"Мы держим скот. На выигрыш хотим закупить еще животных, чтобы увеличить поголовье. Потом часть суммы планируем потратить на детей. Есть также кредиты, их закроем".Меруерт Маметекова

Получивший сертификат на 9 млн 800 тыс тенге Асет Калиев признался, что начал участвовать в лотерее в 2020 году.

"С того времени пробую. И вот надежда не подвела, я выиграл".Асет Калиев

Также победителем стал Ерканат Саякин. Попытав удачу, он получил новенький iPhone.

Как проснуться миллионером

Фото: LOTO

Вместе с тем крупные призы – квартира и автомобиль – разыгрываются в национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" ежемесячно.

Также стоит обратить внимание на ЛотоНабор "Автомобиль". Каждый ЛотоНабор состоит из 6 билетов LOTO 6/49 и участвует в розыгрыше Haval H6. Комбинацию в билете можно сформировать как случайным образом так и выбрать самому. Правила лотереи таковы: во время проведения тиража случайным образом будут определены 6 чисел из 49 и одно бонусное число. Ваша задача – угадать как можно больше чисел, которые будут определены в тираже. Кстати главный приз в LOTO 6/49 на сегодняшний день составляет 100 004 300 тенге.

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