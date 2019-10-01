В Перу распущен парламент

Ранее председатель Совета министров вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству.

Президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо обнародовал на своей странице в Фейсбук обращение к народу страны, в котором он объявил о роспуске национального парламента, передает ТАСС.

- Я решил распустить Конгресс в соответствии с конституцией и созвать выборы, - сказал он. - Эта чрезвычайная мера позволит гражданам, наконец, выразить свою позицию и путем участия в выборах и голосования определить будущее страны, - добавил он.

В понедельник председатель Совета министров Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда. После этого парламентарии одобрили первую кандидатуру на пост члена КС. Ранее Вискарра предупредил, что, если Конгресс проведет голосование по выбору членов КС до вынесения решения по вопросу доверия, он распустит Конгресс.

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