Спикер Сената высказался о переходе к однопалатному Парламенту

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев написал новую статью "Логика реформ-5: Влиятельный Парламент", в которой рассмотрел вопросы формирования однопалатного Парламента в стране в соответствии с инициативой главы государства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ашимбаев, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить Казахстан полностью в цифровую страну в ближайшие три года как одну из важнейших задач нового этапа развития. И новый единый Парламент по своему общественному статусу должен стать средоточием и образцом цифровой демократии.

Форма и содержание

Парламентская реформа – именно тот нервный узел, воздействие на который может стать триггером сущностных перемен: при правильном соединении сюда ведут и отсюда исходят все силовые линии политической коммутации.

Это ни в коем случае не изменение фасада, это укрепление одной из несущих конструкций здания власти, движение к более влиятельной, прозрачной и эффективной системе, где ключевые механизмы принятия решений прозрачны и понятны обществу. Она должна включать механизмы контроля за исполнительной властью, эффективную, но не парализующую систему сдержек и противовесов.

Успех парламентской реформы будет решаться ключевыми деталями институционального дизайна нового Парламента как мощной политической силы. Конечно, мы не можем в точности предсказать, какой будет новая архитектура представительной власти, но можем, опираясь на общую логику стоящих перед нами задач, обозначить необходимость некоторых узловых точек сборки.

Это в первую очередь усиление комитетской системы. Однопалатному Парламенту потребуются сильные профильные комитеты с большими полномочиями, включая право инициировать слушания, расследования, вызывать министров и акимов. Необходимы также постоянные профильные офисы, аналитическая и юридическая службы.

Мощным инструментом будет цифровая платформа e­-parliament, возможно, интегрированная с e­-government и e­-otinish. Она позволит углубить и ускорить процессы законотворчества, включая сквозную аналитику и ведение законопроектов от "а" до "я", определение конфликта интересов, коррупционных рисков и противоречий с существующим законодательством. Цифровой парламент обеспечит прозрачность на всех стадиях законотворчества и сможет формировать актуальную повестку на основе запросов и мониторинга настроений и ситуации в стране.

Переход к однопалатному Парламенту потребует создания компенсаторных механизмов для замещения функций Сената как палаты регионов, учитывающих их интересы на национальном уровне. Таким механизмом, помимо профильного комитета по развитию регионов, о котором сказал глава государства, может стать совет регионов при Парламенте в формате консультативно­-совещательного органа. В его состав помимо парламентариев могут входить представители регионов – председатели маслихатов и общественных организаций.

Это будет способствовать тому, что маслихаты не потеряются и не останутся вариться в собственном соку. Они будут встроены в новую архитектуру представительной власти, что создаст прямую вертикаль обратной связи: население – маслихат – нацио­нальный Парламент.

Формирование высшего представительного органа на конкурентной пропорциональной основе приведет к эффекту домино. Многопартийный Парламент создаст предпосылки к более полному и эффективному представлению интересов электората. Партии будут вынуждены "агрегировать" разрозненные интересы социальных групп, не имеющих четкого политического представительства, в конкретные программы, чтобы получить голоса. Для удержания электората партии создадут постоянные каналы обратной связи: местные отделения, общественные приемные, онлайн­-платформы для сбора предложений.

Многопартийный Парламент обеспечит конкурентную законодательную среду: законопроекты будут проходить через партийные фильтры – дебаты, коалиционные договоренности и компромиссы между разными идеологическими платформами. Это серьезно скажется на качестве и легитимности принимаемых решений.

Появятся мощные парламентские партии, а с ними –­ проактивная законодательная инициатива с точки зрения интересов партийного электората. Парламент превратится в площадку для конкурентной политической дискуссии. Парламентские дебаты станут главной политической ареной страны, где в реальном времени будут сталкиваться разные взгляды на будущее Казахстана.

Конечно, все это потребует времени, политической воли, зрелости партий, их готовности к компромиссам и общественному консенсусу – и осознанной активности избирателей. Но результат того стоит. Внедрение реального многопартийного Парламента в Казахстане открывает портал в новое политическое измерение: создание устойчивой, инклюзивной и ответственной политической системы, где власть делегируется снизу вверх, гарантируя представленность интересов всех социальных групп.

Навстречу будущему

Новая модель изменит философию парламентаризма в Казахстане. Парламент уже не сможет оставаться только законодательным органом. Он призван стать центром общественного диалога, где слышат людей, понимают запросы общества и формируют новые смыслы государственного развития. В целом профессио­нальный Парламент XXI века должен быть многопартийным, компактным, высокотехнологичным и нон­-стоп включенным в живую ткань общественной жизни.

Мир входит в эпоху, где меняются контуры политических институтов, логика управления, механизмы участия граж­дан. Наша страна тоже часть этого процесса. В новое время обновленный Парламент должен стать центральным стержнем равновесия всей конфигурации власти. Здесь будут сходиться ключевые задачи политической системы и артикулироваться повестка устойчивого развития, не абстрактная, а реальная, понятная людям, основанная на их потребностях и ожиданиях.

Поэтому парламентская реформа ­– прежде всего о наших ценностях.

О том, что влиятельный Парламент станет опорой независимости и суверенитета. Многопартийность ­– залогом политической конкуренции и справедливости для всех. Устойчивый баланс внутри власти обусловит стабильность без застоя и поступательное развитие. Новая сис­тема сдержек и противовесов встанет на пути коррупции и непотизма, гарантирует защиту прав человека и демократическое развитие страны. Все вместе ­– обеспечит благополучную жизнь для каждого.

Эти ценности можно назвать казахстанской мечтой. Парламентская реформа –­ дорожная карта, ведущая к ней. Впереди ­– рассвет завтрашнего дня. И единый сильный Парла­мент –­ широкий шаг навстречу будущему. Навстречу мечте.

Полный текст статьи Маулена Ашимбаева опубликован в газете "Время".