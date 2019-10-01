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Наркокурьеров подобрали в океане, плывущими на тонне кокаина

Преступники провели в океане три часа.

Фото : posta.com.mx1 октября 2019, 08:48

Затонувшие у берегов Колумбии наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками.

Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь. Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, их подозревают в обороте наркотиков. На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения.

Отмечается, что один человек с затонувшего судна бесследно исчез. ВМФ ведет поиски.

Источник: Lenta.ru


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