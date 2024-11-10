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Упал с 235 метров и 19 часов дрейфовал в океане: история чудесного спасения у берегов Австралии

лайнер, океан, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 12:09 Фото: pixabay
Мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера Double Delight и 19 часов провел в океане, прежде чем его случайно обнаружили двое рыбаков у берегов Австралии, сообщает Zakon.kz.

Мужчина продержался на воде с удостоверением личности, бумажником и сигаретами, привязанными к нему в запечатанном пластиковом пакете, пишет Mirror:

"Он упал с 235-метрового балкера Double Delight около 11:30 в четверг, 7 ноября, и проплыл большую часть ночи в пятницу. Он был в 5 километрах от берега, когда его заметили рыбаки в пятницу днем".

Среди рыбаков был врач рыбаков. Он оказал мужчине первую медицинскую помощь. По его словам, мужыине около 20 лет, он гражданин Вьетнама, на нем был спасательный жилет.

"Мой друг сказал мне, мол, эй, Глен, в воде кто-то есть. Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него", – поделился доктор.

Судно Double Delight, с борта которого упал мужчина, прибыло в австралийский порт Ньюкасл 8 ноября, в настоящее время оно держит путь в Тайвань.

Ранее сообщалось, что легенда английского крикета сэр Иэн Ботэм упал в воду, кишащую крокодилами. Это могло закончиться трагично, но его спас бывший соперник австралиец Мерв Хьюз.

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