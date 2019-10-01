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Бердымухамедов назначил зятя генконсулом в Дубае

Аманов женат на младшей дочери президента.

Фото : imgclf.112.ua1 октября 2019, 11:40

Аманов Ыхласгелди Джумагелдиевич назначен генеральным консулом Туркменистана в городе Дубай, Объединенных Арабских Эмиратов, передает "Бизнес Туркменистан".

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 28 сентября, постановление об открытии Генконсульства Туркменистана в этом городе было подписано – 30 августа.

27 сентября по случаю Дня независимости Туркменистана самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасилось в цвета Государственного флага нашей страны. Эффектная иллюминация превратила 828-метровое здание в сияющий красно-зеленый сталагмит с туркменскими "гелями" и полумесяцем с пятью звездами.

Торжественное открытие этого здания, названного в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифа Бен Заед Аль Нахайяна, прошло 4 января 2010 года. Президент Туркменистана стал первым главой зарубежного государства, посетившим этот небоскреб, который до сих пор остается самым высоким зданием в мире.

Ыхласгелди Аманов родился в 1983 году в Ашхабаде. В 2004 году он женился на младшей дочери президента Гульджахан. После того, как Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана, он оформил своих детей на дипломатическую службу и отправил их с семьями за границу.

В феврале 2007 года Аманов был назначен 1-м секретарем посольства Туркменистана в Германии. В 2008 году переехал в Лондон, где занимался открытием филиала Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. С 2011 года проживал в Брюсселе. С 2015 по 2018 года был аккредитован в качестве советника посольства Туркменистана в Бельгии и Люксембурге. С 2018 года числился 1-м секретарем посольства Туркменистана в Великобритании.


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