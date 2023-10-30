Назначен новый генконсул России в Алматы
О назначении говорится на сайте Министерства иностранных дел России 30 октября 2023 года.
Дмитрий Александрович Тураев родился в 1968 году. В 1993 году окончил МГИМО МИД России. Владеет французским и английским языками.
"Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2017 года и классный чин государственного советника РФ 3 класса, присвоенный в ноябре 2006 года", – сказано в сообщении.
На дипломатической службе с 1993 года.
Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом:
- в 1994 – 1998 гг. – дежурный референт, старший референт–секретарь, старший референт, атташе Посольства России во Франции,
- в 2001 – 2005 гг. – второй секретарь постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже, Франция,
- в 2008–2014 гг. – первый секретарь, советник посольства России на Маврикии.
С 2018 по 2023 годы – начальник отдела в Консульском департаменте МИД России.
Ранее должность генерального консула России в Казахстане занимал Евгений Бобров.
23 августа 2023 года в интервью одному изданию он заявил, что в Казахстане есть "спад в уровне использования и изучения русского языка".
28 августа официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал это высказывание. Смадияров предположил, что бывший дипломат не в курсе актуальной ситуации и привел данные Министерства просвещения.
Кроме того, официальный спикер МИД РК подчеркнул, что бывший генконсул РФ уже завершил свою дипломатическую миссию и больше не находится в стране.