Назначен новый генконсул России в Алматы

Приказом Министерства иностранных дел России назначен генеральный консул в Алматы. Им стал Дмитрий Тураев, сообщает Zakon.kz.

О назначении говорится на сайте Министерства иностранных дел России 30 октября 2023 года.

Дмитрий Александрович Тураев родился в 1968 году. В 1993 году окончил МГИМО МИД России. Владеет французским и английским языками.

"Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2017 года и классный чин государственного советника РФ 3 класса, присвоенный в ноябре 2006 года", – сказано в сообщении.

На дипломатической службе с 1993 года.

Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом:

в 1994 – 1998 гг. – дежурный референт, старший референт–секретарь, старший референт, атташе Посольства России во Франции,

в 2001 – 2005 гг. – второй секретарь постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже, Франция,

в 2008–2014 гг. – первый секретарь, советник посольства России на Маврикии.

С 2018 по 2023 годы – начальник отдела в Консульском департаменте МИД России.

Ранее должность генерального консула России в Казахстане занимал Евгений Бобров.

23 августа 2023 года в интервью одному изданию он заявил, что в Казахстане есть "спад в уровне использования и изучения русского языка".

28 августа официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал это высказывание. Смадияров предположил, что бывший дипломат не в курсе актуальной ситуации и привел данные Министерства просвещения.

Кроме того, официальный спикер МИД РК подчеркнул, что бывший генконсул РФ уже завершил свою дипломатическую миссию и больше не находится в стране.