Токаев и лидеры стран ЕАЭС сделали селфи
В кадр не попал Владимир Путин, приезд которого ожидается чуть позже.
Фото : @nikol.pashinyan1 октября 2019, 12:25
Лидеры стран ЕАЭС сделали общее селфи в Ереване, передает Zakon.kz.
Культовый кадр выложил у себя в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Лидеры государств прибыли в Ереван на заседание ВЕЭС. В кадр не попал Владимир Путин, приезд которого ожидается чуть позже.
На фото слева направо стоят сам Пашинян, президент Молдовы Игорь Додон, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава ЕЭК Тигран Саркисян.
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