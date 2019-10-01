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Токаев и лидеры стран ЕАЭС сделали селфи

В кадр не попал Владимир Путин, приезд которого ожидается чуть позже.

Фото : @nikol.pashinyan1 октября 2019, 12:25

Лидеры стран ЕАЭС сделали общее селфи в Ереване, передает Zakon.kz.

Культовый кадр выложил у себя в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лидеры государств прибыли в Ереван на заседание ВЕЭС. В кадр не попал Владимир Путин, приезд которого ожидается чуть позже.

На фото слева направо стоят сам Пашинян, президент Молдовы Игорь Додон, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава ЕЭК Тигран Саркисян.


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