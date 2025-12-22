Токаев встретился с Путиным: о чем говорили лидеры Казахстана и России

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 декабря провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

"Программа нашего пребывания здесь в рамках традиционных петербургских встреч перед Новым годом была абсолютно продуманной, насыщенной. Мы сумели и в рамках ЕАЭС рассмотреть целый ряд вопросов, принять решения. В формате СНГ также обсуждались очень важные, актуальные вопросы нашего взаимодействия. СНГ является авторитетной и востребованной международной организацией. Что касается двустороннего сотрудничества, то этот год был успешным, без всяких сомнений. Можно сказать, что двусторонние отношения развивались по восходящей линии. Полным успехом увенчался мой государственный визит 12 ноября в Россию", – заявил глава нашего государства.

Он отметил, что благодарен за теплый прием в ходе этого визита.

"Что касается Казахстана, то сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества является безусловным приоритетом. Мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан и Казахстана, и России, поскольку данное сотрудничество и наша работа, направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран", – заключил глава Казахстана.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что они имели возможность в ходе неформального общения поговорить о работе в рамках ОДКБ, СНГ, а также по двусторонним вопросам.

"Очень рад возможности отдельно с вами встретиться и обсудить те вопросы, которые и вы, и я считаем приоритетными для развития двусторонних связей между Казахстаном и Россией. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно практически по всем направлениям. У нас нет ни одного спорного или какого-то сложного вопроса", – сказал президент России.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

