7300 казахстанцев хотят попасть в Президентский молодежный кадровый резерв

В резерв попадут лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей.

Завершился этап регистрации претендентов в Президентский молодежный кадровый резерв, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова.

- Из более чем 13 тысяч зарегистрировавшихся наших сограждан 7 312 загрузили необходимые документы и успешно завершили регистрацию к установленному сроку. Для этого им было предоставлено 30 дней. В резерв попадут лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей. Получается по 24 претендента на место. В списке не только представители всех регионов страны, но и казахстанцы из-за рубежа. Среди претендентов - лидеры молодежных организаций, представители из неправительственного, бизнес и квазигосударственного сектора, выпускники передовых зарубежных вузов, работники международного финансового центра "Астана" и действующие государственные служащие, - написала Жаилганова.

По ее словам, все зарегистрировавшиеся смогут участвовать во втором этапе отбора – тестировании, состоящем из двух блоков – вербального и числового. Это позволит определить способности участников работать со сложной текстовой и числовой информацией.

- Тесты не оценивают специальные знания, поэтому не требуют предварительной подготовки по теоретическим материалам. Также как и регистрацию, сам тест и его верификацию участники пройдут посредством онлайн-платформы Pkrezerv.kz. Тестирование кандидаты смогут пройти 12 октября, - отметила председатель Агентства.

В следующие этапы войдут написание эссе, презентация проектов, оценка компетенций, собеседование в Экспертной комиссии и рассмотрение кандидатур участников в Национальной комиссии. Ою этих этапах будет размещаться информация на той же онлайн-платформе и на странице Президентского молодежного кадрового резерва в Facebook.

Глава государства высказал идею о создании прозрачного и эффективного социального лифта для талантливой молодежи. Предполагается, что данный проект откроет уникальную возможность для наиболее подготовленных и опытных молодых людей занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора. При возникновении вакансий на высшие административные и политические должности, будут рассматриваться кандидатуры резервистов Президентского молодежного кадрового резерва. При этом зачисление в Президентский молодежный кадровый резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания в резерве. У резервистов появится возможность пройти обучающие курсы и тренинги в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и ее филиалах для дальнейшего профессионального или личностного развития.

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