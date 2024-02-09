Президентский кадровый резерв: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть

В Агентстве по делам государственной службы рассказали, кто из нынешних политиков является выходцем из молодежного резерва. Также ведомство поделилось с Zakon.kz подробностями отбора участников.

Сколько резервистов устроились в госорганы

На сегодня в резерве насчитывается 400 человек. Из них трудоустроен 271. В центральные госорганы назначены 132 резервиста, в местные – 36, в нацкомпании – 58, иные и частные организации – 45. При этом политические должности занимают 34 резервиста, должность корпуса "А" – 3.

"Выходцами проекта ПМКР являются: экс-министр национальной экономики (Алибек Куантыров. – Прим.), руководитель аппарата Сената (Максим Споткай. – Прим.), председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (Жандос Шаймарданов. – Прим.), заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам (Аркен Утенов. – Прим.) и многие другие руководители". Агентство по делам государственной службы

Алибек Куантыров после отставки 5 февраля пока новой должности не получил.

Также выходцами молодежного кадрового резерва являются отправленные в отставку в 2023 году министр экологии Зульфия Сулейменова и министр культуры и спорта Асхат Оралов. Зульфию Сулейменову позже назначили советником президента по международному экологическому сотрудничеству. А вот Асхату Оралову высокая должность так и не досталась. Пока информации о его нынешней деятельности нет.

Как попасть в президентский резерв?

Отбор состоит из нескольких этапов:

прием документов кандидатов;

оценка способности работать с текстовой и числовой информацией;

решение ситуационных задач;

оценка компетенций;

собеседование с кандидатами в экспертной комиссии по отбору в резерв;

рассмотрение на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией.

Для участия в отборе в 2023 году на онлайн платформе зарегистрировалось свыше 30 тысяч человек. При этом подали полный пакет документов 6404 человека, по итогам отбора в резерв зачислено 50 человек.

"Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам, являются: наличие гражданства Республики Казахстан, возраст не старше 35 лет, высшее образование, пять лет общего стажа работы, а также владение государственным языком не ниже уровня В1. Отбор в резерв проводит Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при президенте". Агентство по делам государственной службы

За что могут исключить из резерва?

Кандидатов зачисляют в резерв сроком на три года. Назначение зависит от наличия свободных вакансий и желания резервиста занять предложенную должность. Назначение на должность не является основанием для исключения из резерва.

В Агентстве по делам госслужбы перечислили, по каким причинам резервиста могут исключить:

по собственному желанию;

утрата гражданства Республики Казахстан;

наличие гражданства иностранного государства;

совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу;

понижение в должности либо увольнения на основе оценки эффективности его деятельности;

привлечение к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;

совершение административного коррупционного правонарушения;

совершение преступления или уголовного проступка либо освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления или уголовного проступка на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части 1 статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в период пребывания в резерве;

отказ от принятия на себя антикоррупционных ограничений;

признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

увольнение по отрицательным мотивам в соответствии с законами Республики Казахстан либо расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 17 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Президентский молодежный кадровый – резерв одна из первых публичных инициатив главы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи. Первый отбор в резерв произошел в 2019 году.

Однако есть мнение, что молодым управленцам не хватает опыта и глубины взглядов. Касым-Жомарт Токаев в одном из интервью согласился с тем, что у молодых управленцев недостаточно опыта. Амбиции и отсутствие критической самооценки, по его мнению, порой мешают им в должной мере самореализоваться. Но президент уверен, что молодежь обладает прогрессивным мышлением, она ориентирована на будущее и поступательное развитие. А опыт – дело наживное.