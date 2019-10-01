Активисты Казахстана заявляют о себе не только в социалке, но и в идеологии - эксперт

"Третий сектор" – мощная сила, способная сплотить казахстанское общество.

Накануне в Алматы под эгидой Министерства информации и общественного развития прошло обсуждение проекта Концепции развития гражданского общества до 2025 года. Одним из участников диалоговой площадки был эксперт республиканской Информационно-разъяснительной группы Комитета по делам религий МИОР РК, директор Образовательно-культурного центра "Бiлiм" Руслан Иржанов. Zakon.kz попросил его поделиться своим видением создания и реализации данного программного документа.

- Руслан Самарханович, как прошло обсуждение Концепции?

- Думаю, диалог состоялся. Гражданский сектор объединяет в своих рядах наиболее активных представителей казахстанского общества и его духовную элиту. В большинстве своем это люди харизматичные и неравнодушные, поэтому крайне важно, чтобы этот программный документ прошел общественные слушания.

Дискуссия прошла оживленно, было высказано много мнений, порой полярных. Были конкретные предложения по внесению дополнительных положений и редакционных поправок. Конечно, создателями Концепции, проделана значительная аналитическая работа. Документ имеет логичную структуру. В нем определены стратегические цели, тактические задачи и основные индикаторы реализации Концепции. Но, как говорится, нет предела совершенству, поэтому участники диалоговой площадки высказали пожелание доработать некоторые положения Концепции. Для этого была сформирована рабочая группа из числа представителей общественных объединений и экспертов Алматы.

- Каковы лично ваши рекомендации?

- Рекомендаций у меня несколько. Для начала в качестве яркого примера, иллюстрирующего потенциал НПО (неправительственные организации) по идеологическому воздействию на общество, можно вспомнить интересный опыт Южной Кореи. Примерно 40 лет назад в этой стране одним из муниципалитетов была выдвинута инициатива по внедрению в общественное сознание мотивирующего девиза. Он звучал так: "Моя квартира самая лучшая и образцовая в нашем доме! Мой дом самый образцовый в нашем микрорайоне! Мой микрорайон – самый лучший в моем городе! Мой город – самый лучший в стране! А моя Страна – самая лучшая в мире!".

Что характерно, инициативу по внедрению этого лозунга в массовое сознание активно подхватили НПО, профсоюзы и СМИ. И результат не заставил себя ждать. Мотивирующий девиз, воспринятый гражданами в качестве идеологемы, усилил чувство патриотизма и гордости за свою страну, сплотил и мобилизовал общество. Не исключено, что данная идеологическая акция в Южной Корее, наряду с комплексом других мер, стала одним из факторов бурного развития страны, которое мировые СМИ метафорически окрестили "прыжком молодого азиатского тигра".

Так вот, в Концепции достаточно отражены функции общественных институтов в социально-экономической сфере и возможности влияния "третьего сектора" на решение насущных потребностей населения.

Однако полагаю важным подчеркнуть в ней потенциал гражданского сектора и в сфере идеологии. Как известно, в Стратегическом плане развития Казахстана поставлена задача трансформации общественной модели развития "от поддерживающей к мотивационной". И в этой модернизации существенную роль способен и должен сыграть именно гражданский сектор.

- Вы полагаете, что опыт Южной Кореи может быть воспринят в Казахстане и дать аналогичные результаты?

- Давайте вспомним, что с первых дней обретения Казахстаном независимости, символом нашей страны стал "барс, летящий в прыжке". Красивый и мотивирующий символ. И разве казахстанские общественные организации не обладают мощным потенциалом в сфере идеологического влияния?

Поэтому разработчиками Концепции принят во внимание зарубежный опыт взаимодействия государства и гражданского сектора в контексте последующей имплементации международных стандартов в казахстанскую практику.

Конечно, мы не должны буквально воспринимать чужие модели, нужно фильтровать опыт других стран, обладающих своими специфическими культурными и политическими традициями.

- В чем, на ваш взгляд, состоит специфика казахстанской практики взаимодействия государства и гражданского сектора, и какова роль НПО в этом процессе?

- НПО и СМИ – это, по сути, инструменты бесструктурного управления обществом, власть без вывески. Не случайно журналисты традиционно причисляют себя к представителям "четвертой власти", и это во многом оправдано, учитывая возможность влияния СМИ на общественное сознание.

"Третий сектор", ориентированный на конструктивный союз с государством – мощная цементирующая сила, способная сплотить казахстанское общество. Наши НПО и НКО (некоммерческие организации) способны ярко заявить о себе не только в "социалке", но и продемонстрировать свой созидательный потенциал в идеологической сфере. Активисты - общественники и сотрудники СМИ, осознавшие свою миссию, в силах направить общественное мнение в русло социально-конструктивной активности.

Касаясь такого феномена как общественное мнение, стоит вспомнить пророческие высказывания Пушкина. В "Капитанской дочке" поэт предостерегает: общественное мнение не терпит резких перемен. Действительно, массовое сознание - это очень чувствительная сфера.

Наступило время выстраивания отношений государства с общественными институтами в режиме "тонкой настройки". Общественное сознание, выражаясь метафорически, сродни музыкальному инструменту, и для его звучания в унисон с приоритетами государства требуется деликатное обращение.

И сейчас, как никогда, важен уровень компетенции государственных служащих, способных выстраивать мост в отношениях с общественными институтами, ведь гражданское общество – больше саморегулирующаяся среда. Поэтому директивные модели в коммуникации с "третьим сектором" не возымеют должного эффекта, здесь необходим конструктивный партнерский диалог.

- Что еще вы предлагаете, Руслан Самарханович?

- Следующее мое предложение вытекает из первого: в Концепции важно особо подчеркнуть высокий статус общественных объединений, и здесь также стоит учесть мотивирующую силу лозунгов. В частности, мною предложено внести дополнение в популярный сейчас слоган: "Сильный Президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство" и озвучить его так: "Сильный Президент, сплоченное гражданское общество, влиятельный парламент, подотчетное правительство". Обращаю внимание на формулировку "сплоченное гражданское общество", а не просто "активное гражданское общество". Здесь подразумевается сплоченность на платформе казахстанского патриотизма, традиционных ценностей и социальной ответственности.

- А что вы можете сказать по поводу механизма финансирования деятельности НПО и НКО по реализации социально-значимых проектов?

- Давайте зададимся вопросом, почему Генри Форд создал свой знаменитый театр, названный его именем? Не исключаю, что в его мотивах была любовь к искусству. Но есть и другая сторона вопроса: Форду, как и другим его коллегам-бизнесменам и промышленникам, было еще и экономически выгодно поддерживать культурные проекты.

- Почему?

- Потому что в США и ряде других стран на законодательном уровне предоставляют налоговые преференции в том случае, если бизнесмен занимается благотворительной деятельностью. То есть, Форд, создавая и поддерживая театр, получал значительные налоговые льготы. Таким образом, бизнесмены в ряде стран, спонсируя социальные проекты, получают двойные дивиденды - не только имиджевые, но и экономические. В результате бизнесу становится выгодно финансировать деятельность благотворительных фондов и социальные проекты НПО.

- Давайте вернемся к обсуждаемой Концепции…

- В ней отражена проблема диверсификации механизмов финансирования деятельности НПО и НКО. В этих целях планируется налаживание трехстороннего формата сотрудничества между государством, бизнесом и гражданским сектором. Но давайте разберемся, в чем на практике существуют препятствия?

По налоговому законодательству в нашей стране спонсорские и благотворительные взносы разрешаются только из прибыли предприятия. Но ни для кого не секрет, что бизнесмены, стремясь облегчить себе налоговое бремя, зачастую не отражают размер реальной прибыли в отчетах и бухгалтерских балансах. В результате, даже если бизнесмен, искренне желая поддержать социально-значимый проект, окажет спонсорскую помощь, то у него затем возникают проблемы с фискальными органами. Поэтому далеко не все казахстанские бизнесмены проявляют стремление финансировать культурные и иные социальные проекты.

- Что делать?

- Нам необходимо перенять зарубежный опыт и создать законодательно закрепленные условия для бизнеса, чтобы предпринимателю было выгодно официально финансировать социально-значимые проекты общественных организаций. Важно соблюдение баланса интересов всех участников гражданского процесса. Еще Карл Маркс писал, что "любая идея сама себя посрамляет, если она "не привязана" к материальным интересам людей".

- Так что вы конкретно предлагаете?

- Инициировать внесение поправок в налоговое законодательство, предусматривающее преференции спонсорам социально-значимых и культурных проектов. Это позволит обеспечить реальный механизм сотрудничества в трехстороннем формате между государством, бизнесом и гражданским сектором, о котором говорится в обсуждаемой Концепции.

Кроме того, стоит внимательнее отнестись к пункту документа о привлечении иностранных финансовых доноров для поддержки казахстанских общественных организаций и фондов. Сразу оговорюсь, здесь нет призыва категорически отрицать возможность зарубежного финансового донорства и вставать в гордую позу как в песне Высоцкого: "Нет, ребята-демократы, только чай…". Речь идет о простой разборчивости в определении зарубежных партнеров, предлагающих свое финансовое участие в реализации казахстанских общественных проектов. Политологам известно, например, имя профессора философии в США Джина Шарпа, одного из сценаристов цветных революций. Из-под его пера вышла книга-пособие "От диктатуры к демократии" (или 198 шагов ненасильственных действий, приводящих к смене власти), в которой он подробно объясняет, как можно развалить любую страну и организовать смену власти.

- Извините, причем тут Шарп, мы же говорим о гражданском секторе Казахстана.

- А при том, что в сценариях "бархатных революций" по Джину Шарпу первостепенная роль отводится использованию потенциала сетей НПО и общественных фондов. Думаю, нет необходимости пояснять, что подобные "специальные" общественные объединения нацелены на осуществление деструктивной деятельности по дестабилизации общества и созданию кризисных явлений. Эти подрывные проекты финансируются из зарубежных источников в виде грантов, зачастую под безобидными вывесками благотворительных фондов или гуманитарных миссий в рамках культурного взаимодействия.

Говоря о сотрудничестве в сфере культурного обмена, хочется вспомнить рассуждение Махатмы Ганди, который говорил: "Я хочу, чтобы в моем доме были настежь распахнуты окна и двери! Чтобы через них в мой дом врывались ветры других культур! Но я бы не хотел, чтобы эти ветры сбивали меня с ног!".

Еще раз оговорюсь, речь идет лишь о некоторых зарубежных организациях, преследующих деструктивные цели. Это вовсе не означает, что среди иностранных доноров нет добросовестных, дружественно настроенных к нашей стране общественных фондов.

Тем не менее, стоит осмотрительно относиться к сотрудничеству с зарубежными финансовыми донорами в процессе реализации общественных проектов.

Вспомним высказывание Наполеона, что "народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую". Ведь что представляет собой совокупность всех институтов гражданского общества, включая сеть НПО? Условно я бы назвал этот сетевой общественный ресурс своеобразной идеологической армией. И здесь напрашиваются некоторые аналогии.

Поэтому государству важно способствовать выработке оптимальных механизмов финансирования проектов гражданского сектора, чтобы поддержать именно свою, а не чужую "идеологическую армию".

- Не будет ли при реализации Концепции развития гражданского общества наблюдаться кадровый дефицит?

- Этот вопрос в Концепции обозначен в качестве одной из проблем, подлежащих решению. В документе предлагается активизировать функции "Информационно-ресурсных центров" по обучению членов НПО. Однако, думаю, наступило время еще выше поднять планку по развитию компетенций активистов – общественников и сотрудников СМИ. В этих целях предлагаю создать постоянно действующий республиканский учебный центр под эгидой уполномоченного министерства по обучению активистов НПО и назвать его, например, так - академия гражданского общества. Но важно не название, а содержание учебной программы, непрерывность образовательного процесса и состав опытных преподавателей-тренеров из числа экспертов и общественных деятелей.

- Как вы оцениваете потенциал социальных сетей в укреплении гражданского общества?

– Безусловно, это мощный ресурс, если уметь эффективно им пользоваться. Но я разочарован в слабой повестке некоторых чатов, созданных активистами НПО в соцсетях. Отсутствие достойной повестки отражается на уровне контента – посты в подобных группах страдают мелкотемьем и отсутствием серьезной аналитики. В них преобладает новостной, событийный формат общения, например, говорят о проведенных акциях по посадке деревьев и так далее. Думаю, в чатах должны присутствовать и аналитические материалы, комментарии экспертов, посты с познавательной для специалистов НПО информацией. И здесь многое зависит от администраторов, создавших те или иные тематические группы в соцсетях. Админы должны выполнять роль своеобразных "дирижеров" и модераторов диалога в группе, чтобы поднимать планку в общении ее участников от бытового уровня до социального.

- И последний вопрос. После принятия Концепции, какие действия необходимо предпринять, чтобы ее содержание было понятным для всех казахстанцев?

- Прежде всего, уполномоченное министерство и региональные информационно-ресурсные центры должны оперативно организовать работу по разъяснению населению целей, задач и приоритетных направлений развития гражданского общества, изложенных в Концепции. И при этом соблюдать структуру идеологической информационно-разъяснительной работы, включающей в себя четыре последовательные стадии - информирование, разъяснение, убеждение и пропаганду. Под каждую из них следует подготовить подробные медиапланы. Также необходимо сформировать сильный состав информационно-разъяснительных групп из числа опытных лекторов-пропагандистов и экспертов.

И, конечно же, нужно максимально использовать ресурсы СМИ и особенно социальные сети. В них должны размещаться квалифицированные комментарии специалистов и разъясняющие аналитические материалы. Словом, предстоит масштабная работа, но, как говорил Чегевара, "давайте будем реалистами и совершим невозможное".

Торгын Нурсеитова

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